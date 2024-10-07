تصدى لركلتي جزاء وساهم في هدف.. دي خيا يقود فيورنتينا للفوز على ميلان

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 00:23

كتب : محمد رؤوف

ديفيد دي خيا - فيورنتينا

تمكن فيورنتينا من الفوز على منافسه ميلان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ياسين عدلي في شباك فريقه السابق، وألبرت جودموندسون ثنائية فيورنتينا، بينما أحرز كريستيان بوليسيتش هدف ميلان.

وشهدت المباراة تألقا كبيرا لـ ديفيد دي خيا حارس مرمى فيورنتينا واسترجع ذكريات الأداء الرائع الذي قدمه مع مانشستر يونايتد.

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واستطاع دي خيا التصدي لركلتي جزاء الأولى من ثيو هيرنانديز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

والأخرى في الدقيقة 56 من تامي أبراهام مهاجم الروسونيري.

وكذلك تصدى دي خيا لبعض الكرات الخطيرة خلال المباراة.

وساهم دي خيا في تسجيل الهدف الثاني لفريقه إذ كان الـ Pre Assist أي التمريرة التي تسبق صناعة الهدف.

وعلى الجانب الآخر تصدى مايك مانيان حارس مرمى ميلان لركلة جزاء من مويس كين في الدقيقة 22.

وطرد ثيو هيرنانديز من ميلان عقب نهاية المباراة بسبب الاعتراض على حكم اللقاء.

وحصل رافاييل بالادينو مدرب فيورنتينا أيضا على البطاقة الحمراء.

وافتتح ياسين عدلي النتيجة في الدقيقة 35 من صناعة روبن جوزينس.

وأدرك بوليسيتش التعادل في الدقيقة 60 من صناعة ثيو.

ثم وضع جودموندسون فريقه في المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 73 من صناعة مويس كين.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فيورنتينا للنقطة العاشرة في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد ميلان عند النقطة 11 في المركز السادس.

ميلان فيورنتينا الدوري الإيطالي ديفيد دي خيا ياسين عدلي
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