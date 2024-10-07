دون مشاركة عبد المنعم.. نيس يتعادل مع باريس سان جيرمان لصالح موناكو

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 00:02

كتب : FilGoal

علي عبدي - نيس

تعادل نيس مع منافسه باريس سان جيرمان بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ولم يشارك الدولي المصري محمد عبد المنعم في المباراة جالسا على مقاعد البدلاء.

وتقدم علي عبدي لنيس في الدقيقة 39، وتعادل نونو مينديز لفريق العاصمة في الدقيقة 52 من صناعة عثمان ديمبيلي.

أخبار متعلقة:
شوط واحد.. عبد المنعم يساهم في تعادل نيس السلبي مع لانس مباراة الشوط الواحد.. أرسنال يتجاوز باريس بهدفين ويحقق انتصاره الأول في دوري الأبطال الدوري الفرنسي - باركولا يقود باريس سان جيرمان للانفراد بالصدارة أمام رين رومانو: باريس سان جيرمان يعمل على تجديد عقد حكيمي

وعرقل نيس خصمه سان جيرمان في سباق صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وتمكن موناكو من خطف الصدارة بعد الفوز على رين بهدفين مقابل هدف.

ولعب محمد عبد المنعم لمدة 45 دقيقة مع الفريق في المباراة الماضية ضد لانس وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 28.

وبذلك يرتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 17 وصافة جدول الترتيب بفارق نقطتين لموناكو المتصدر.

وعلى الجانب الآخر وصل نيس للنقطة التاسعة في المركز التاسع.

باريس سان جيرمان محمد عبد المنعم نيس الدوري الفرنسي
نرشح لكم
كريم حامد لـ في الجول: حصلت على تحية الحاضرين عقب صناعة هدف.. وميكالي يتابعني وكيل مرموش يوضح حقيقة عروض كبار إنجلترا.. وسبب رفض فرانكفورت عرض نوتنجهام المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ: مرموش يتمتع بغريزة قاتلة في الوقت الحالي مرموش: بدون عمل الفريق بأكمله لم أكن سأسجل الأهداف تعادل قاتل.. مرموش يقود فرانكفورت لقهر بايرن ويحقق أرقاما قياسية فريسته المفضلة.. مرموش يسجل ويصنع في بايرن ميونيخ ويبتعد بصدارة هدافي الدوري الأكثر تسديدا على المرمى.. مصطفى محمد يشارك كبديل في هزيمة نانت أمام ليون انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (3)-(3) بايرن ميونيخ
أخر الأخبار
كريم حامد لـ في الجول: حصلت على تحية الحاضرين عقب صناعة هدف.. وميكالي يتابعني ساعة | المحترفون
وكيل مرموش يوضح حقيقة عروض كبار إنجلترا.. وسبب رفض فرانكفورت عرض نوتنجهام ساعة | الكرة الأوروبية
رمضان: هذا موقف معلول بعد تعافيه من الإصابة.. وسنطلب حكاما أجانب في السوبر ساعة | الدوري المصري
تصدى لركلتي جزاء وساهم في هدف.. دي خيا يقود فيورنتينا للفوز على ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
محمد رمضان: سنضم صفقات أخرى قبل غلق باب القيد.. ولم أوقع عقوبات على أي لاعب 2 ساعة | الدوري المصري
دون مشاركة عبد المنعم.. نيس يتعادل مع باريس سان جيرمان لصالح موناكو 2 ساعة | المحترفون
ثروت سويلم يكشف موعد بداية موسم 2024-25 من الدوري المصري 2 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يعلن عرض قندوسي للبيع وإعادة هيكلة إدارة التعاقدات 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 2 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 3 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 4 لبيب: قرار العودة لاستكمال السوبر الإفريقي استغرق 9 دقائق.. ولن أسكت مجددا