دون مشاركة عبد المنعم.. نيس يتعادل مع باريس سان جيرمان لصالح موناكو
الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 00:02
كتب : FilGoal
تعادل نيس مع منافسه باريس سان جيرمان بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
محمد عبد المنعم
النادي : نيس
ولم يشارك الدولي المصري محمد عبد المنعم في المباراة جالسا على مقاعد البدلاء.
وتقدم علي عبدي لنيس في الدقيقة 39، وتعادل نونو مينديز لفريق العاصمة في الدقيقة 52 من صناعة عثمان ديمبيلي.
وعرقل نيس خصمه سان جيرمان في سباق صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.
وتمكن موناكو من خطف الصدارة بعد الفوز على رين بهدفين مقابل هدف.
ولعب محمد عبد المنعم لمدة 45 دقيقة مع الفريق في المباراة الماضية ضد لانس وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 28.
وبذلك يرتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 17 وصافة جدول الترتيب بفارق نقطتين لموناكو المتصدر.
وعلى الجانب الآخر وصل نيس للنقطة التاسعة في المركز التاسع.
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