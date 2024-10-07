ثروت سويلم يكشف موعد بداية موسم 2024-25 من الدوري المصري

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 00:00

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري - بيان

أوضح ثروت سويلم عضو رابطة الأندية موعد بداية الموسم الجديد من الدوري المصري.

وقال عضو رابطة الأندية عبر MBC مصر 2: "موسم 2024-25 من الدوري المصري سينطلق يوم 30 أكتوبر".

وأضاف "يتم العمل حاليا على إنهاء الجدول وسنعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان جدول عن طريقة الشركة المسؤولة".

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وأردف "نظام الدوري الجديد لا يسمح بإقامة قرعة، حيث يقام الدوري من دور واحد ثم يتم تقسيم الفرق لمرحلتين للمنافسة على اللقب والهبوط وتضم كل واحدة 9 فرق".

وأكمل "قبل يوم 15 أكتوبر سيتم إعلان أعضاء الرابطة الجدد".

وواصل عن تحويله للجنة الانضباط بسبب تصريحاته ضد الزمالك قائلا: "كل الاحترام لمسؤولي الزمالك وبالفعل تقدموا بشكوى ضدي، ولم أقدم المذكرة المطلوبة مني حتى الآن، واحتراما للجنة الانضباط سأتقدم بالمذكرة حتى لا يقال إنني استهين بشكوى الزمالك".

وأتم "من المحتمل أن أترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة".

الدوري المصري ثروت سويلم رابطة الأندية المصرية
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