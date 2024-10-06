سيراميكا: لم نتحايل على القوانين للتعاقد مع إسلام عيسى.. وهذه حقيقة الأمر

شدد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا أن لم يتم التحايل على قوانين الانتقالات بعد التعاقد مع إسلام عيسى لاعب بيراميدز كما أوضح الأمر كاملا.

وقال البطاوي عبر قناة دي إم سي: "لم نتحايل على لائحة ضم أكثر من 3 لاعبين على سبيل الإعارة بعد ضم عبد الله مجدي وفاخري لاكاي ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" من بيراميدز".

وأضاف "لذلك تم التعاقد مع إسلام عيسى بعقد بيع نهائي لمدة موسم واحد وحصلنا على الاستغناء".

وأكمل "ثم يعود عيسى إلى بيراميدز إذا أراد ذلك أو الاستمرار معنا أو حتى الرحيل إلى ناد آخر، ولذلك على الورق سيكون لاعبا حرا في الصيف المقبل".

وأنهى حديثه قائلا: "أحمد قندوسي مستمر معنا وسيتواجد مع الفريق في بطولة السوبر المحلي في الإمارات عقب عودته من فترة التوقف الدولي رفقة منتخب الجزائر".

وظهر الرباعي الجديد إسلام عيسى ولاكاي وأيمن سعد "موكا" ومحمود زلاكة في مران سيراميكا كليوباترا لأول مرة أمس السبت.

ولم يعلن سيراميكا بعد عبر حساباته بشكل رسمي عن ضم الرباعي المذكور.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجاري في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتوج سيراميكا الموسم الماضي بلقب كأس الرابطة المصرية للمرة الثانية على التوالي.

وتنص قوانين اتحاد الكرة المصري بشأن الانتقالات الآتي:

قواعد الإعارة

- لا يجوز للنادي إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

- لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.

- لا يجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.