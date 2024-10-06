ميكالي يبدأ معسكره مع منتخب مصر للشباب

بدأ روجيريو ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 مهمته بشكل رسمي.

وانتظم اللاعبون فى معسكر مغلق بمدينة أكتوبر استعدادا للمشاركة فى تصفيات شمال إفريقيا المقرر إقامتها فى القاهرة 8 نوفمبر المقبل.

وتقود التصفيات إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب والتى يتنافس على استضافتها مصر وكوت ديفوار .

وبدأ المعسكر بتعارف بين المدير الفني واللاعبين خلال اجتماع أقيم ظهر اليوم.

ويضم جهاز ميكالي كل من: البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام وعلاء عبده المدرب المساعد والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي ومواطنيه ليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وهاجد العنتبلى طبيب المنتخب وصلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان واحمد إيهاب الإداريي، وخالد خفاجي أخصائي التدليك وعلاء سعيد مسؤول المهمات .

وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة سواء بدنيا أو فنيا مع التركيز على تقييم جميع اللاعبين بما يضمن للجهاز الفني الوصول نحو أفضل العناصر لبدء مرحلة بناء جيل جديد.

وحضر التدريبات وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.