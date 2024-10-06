ميكالي يبدأ معسكره مع منتخب مصر للشباب

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 23:30

كتب : FilGoal

ميكالي - منتخب مصر للشباب

بدأ روجيريو ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 مهمته بشكل رسمي.

وانتظم اللاعبون فى معسكر مغلق بمدينة أكتوبر استعدادا للمشاركة فى تصفيات شمال إفريقيا المقرر إقامتها فى القاهرة 8 نوفمبر المقبل.

وتقود التصفيات إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب والتى يتنافس على استضافتها مصر وكوت ديفوار .

أخبار متعلقة:
منتخب الشباب يواجه روسيا والكويت وديا تحضيرا لتصفيات إفريقيا رباعي برازيلي.. اتحاد الكرة يكشف الجهاز المعاون لـ ميكالي في منتخب الشباب ميكالي يوقع عقود تدريب منتخب مصر للشباب من أجل أولمبياد لوس أنجلوس.. اتحاد الكرة يعلن توقيع ميكالي لقيادة منتخب الشباب

وبدأ المعسكر بتعارف بين المدير الفني واللاعبين خلال اجتماع أقيم ظهر اليوم.

ويضم جهاز ميكالي كل من: البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام وعلاء عبده المدرب المساعد والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي ومواطنيه ليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وهاجد العنتبلى طبيب المنتخب وصلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان واحمد إيهاب الإداريي، وخالد خفاجي أخصائي التدليك وعلاء سعيد مسؤول المهمات .

وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة سواء بدنيا أو فنيا مع التركيز على تقييم جميع اللاعبين بما يضمن للجهاز الفني الوصول نحو أفضل العناصر لبدء مرحلة بناء جيل جديد.

وحضر التدريبات وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.

روجيريو ميكالي منتخب مصر للشباب
نرشح لكم
مران منتخب مصر - ظهور 20 لاعبا في اليوم الأول استعدادا لمواجهتي موريتانيا مصدر من منتخب مصر يكشف موعد وصول المحترفين.. وأول مران مكتمل انطلاق معسكر منتخب مصر.. وإقامة التدريب الأول مساء الأحد الكشف عن جدول معسكر منتخب مصر بفترة التوقف الدولي خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر ضد موريتانيا.. والأسعار منتخب الشباب يواجه روسيا والكويت وديا تحضيرا لتصفيات إفريقيا قائمة موريتانيا - انضمام لاعب زد لأول مرة.. وعودة هارونا وكامارا أمام مصر وائل رياض مديرًا فنيا لمنتخب الناشئين 2010
أخر الأخبار
موعد قرعة منافستي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. والقنوات الناقلة 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
كريم حامد لـ في الجول: حصلت على تحية الحاضرين عقب صناعة هدف.. وميكالي يتابعني 8 ساعة | المحترفون
وكيل مرموش يوضح حقيقة عروض كبار إنجلترا.. وسبب رفض فرانكفورت عرض نوتنجهام 8 ساعة | الكرة الأوروبية
رمضان: هذا موقف معلول بعد تعافيه من الإصابة.. وسنطلب حكاما أجانب في السوبر 9 ساعة | الدوري المصري
تصدى لركلتي جزاء وساهم في هدف.. دي خيا يقود فيورنتينا للفوز على ميلان 9 ساعة | الكرة الأوروبية
محمد رمضان: سنضم صفقات أخرى قبل غلق باب القيد.. ولم أوقع عقوبات على أي لاعب 9 ساعة | الدوري المصري
دون مشاركة عبد المنعم.. نيس يتعادل مع باريس سان جيرمان لصالح موناكو 9 ساعة | المحترفون
ثروت سويلم يكشف موعد بداية موسم 2024-25 من الدوري المصري 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 2 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 3 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 4 لبيب: قرار العودة لاستكمال السوبر الإفريقي استغرق 9 دقائق.. ولن أسكت مجددا