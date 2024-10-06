رومانو يكشف مستقبل بوجبا مع يوفنتوس

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 23:00

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا عن مستقبل بول بوجبا لاعب يوفنتوس.

وتعرض بوجبا لعقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات.

وأوضح رومانو أن من المرجح أن يفسخ يوفنتوس عقده مع اللاعب الفرنسي ويصبح لاعبا حرا.

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وأفاد رومانو أن بوجبا يشعر أن بداية جديدة مع فريق آخر ستكون الخيار الأفضل بالنسبة له.

وحضر بوجبا لقاء فريقه ضد كالياري في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتعادل يوفنتوس بهدف لكل فريق مع كالياري.

وللمرة الأولى يعود بوجبا إلى مدرجات ملعب ناديه منذ تعرضه للعقوبة.

وتقلصت عقوبة اللاعب الفرنسي من 4 أعوام إلى 18 شهرا حسب صحيفة ديلي ميل.

ويستطيع اللاعب التدريب مع فريقه في يناير المقبل، على أن يعود للمشاركة في المباريات باية من شهر مارس القادم.

وتحدث كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس عن الأمر قائلا للصحفيين: "بوجبا كان لاعبا عظيما، لكن يجب انتظار النتيجة النهائية للاستئناف".

يوفنتوس تعادل للمرة الرابعة في 7 جولات.

وسجل دوشان فلاهوفيتش هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

فيما تعادل رازفان مارين لكالياري من ركلة جزاء في الدقيقة 88 ليكسر سلسلة يوفنتوس في نظافة الشباك بالدوري الإيطالي التي استمرت لأكثر من 600 دقيقة.

ورفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 13 نقطة ليحتل المركز الثالث.

فيما وصل كالياري للنقطة السادسة ليحتل المركز الـ15 في جدول الكالتشيو.

بول بوجبا يوفنتوس الدوري الإيطالي كالياري
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