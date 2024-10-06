المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ: مرموش يتمتع بغريزة قاتلة في الوقت الحالي

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 22:38

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت - بايرن ميونيخ

أشاد دينو توبمولر المدير الفني لـ فرانكفورت وكذلك ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ بأداء مرموش في مباراة اليوم.

وسجل مرموش ثنائية وصنع هدفا في التعادل بنتيجة 3-3 في الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وصرّح المدير الفني لـ فرانكفورت عبر موقع hessenschau الألماني: "عمر مرموش يعيش حالة فنية رائعة، يحتاج لحب الفريق والجماهير، ثم سيتألق ببساطة".

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ومن جانبه صرّح ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ عبر نفس الموقع: "لعبنا بطريقة رائعة ومحبطون بسبب العودة بنقطة وحيدة، فرانكفورت لم يصنع فرصا محققة، لعبوا فقط مرتدتين رائعتين، لكننا عدنا في اللقاء من جديد".

وأتم "سددوا على مرمانا مرة وحيدة، ومرموش يتمتع بغريزة قاتلة في الوقت الحالي".

وأصبح بايرن ميونيخ الفريسة المفضلة لمرموش، إذ سجل 3 وصنع 4 آخرين في 8 مباريات في جميع البطولات

وبات الفريق البافاري أكثر فريق يساهم مرموش بأهدافه ضده في مشواره.

وابتعد مرموش بصدارة جدول هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف بفارق هدفين عن هاري كين لاعب بايرن ميونيخ.

وأحرز مرموش 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

ويساهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 14 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما وصل رصيد فرانكفورت عند النقطة 13 في المركز الثالث.

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