بوستيكوجلو: هذه أسوأ هزيمة لي مع توتنام.. وأشعر بالإحباط بسبب الخسارة الفادحة

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 22:35

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو

صب أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام جام غضبه على لاعبيه بعد الخسارة من برايتون.

وفاز برايتون على توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر توتنام المباراة بعد تقدمه بهدفين دون مقابل في الشوط الأول.

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وقال المدرب الاسترالي لشبكة سكاي سبورتس: "أشعر بخيبة أمل ومحبط ومدمر تماما بسبب ذلك، هذه أسوأ هزيمة منذ قيادتي توتنام، لعبنا الشوط الثاني بطريقة غير مقبولة".

وأضاف "نحن قبلنا النتيجة نوعا ما ومن الصعب فهم ذلك لأننا لم نمر بموقف هكذا، لكن دفعنا الثمن".

وأكمل "لا توجد رسالة للاعبين، إنها خسارة فادحة بقدر ما هي سيئة بالنسبة لنا، هناك طريقة واحدة فقط لإصلاحها وهذه هي مسؤوليتي".

وشدد "لقد خسرنا كل الثنائيات، وإذا لم تكن قادرا على الفوز بالثنائيات فلن ينجح الأمر".

وأنهى حديثه قائلا: "سيذهب جميع اللاعبين إلى منتخباتهم وسيتعاملون مع الأمر بشكل فردي، لكن سأعالج ذلك عندما يعود الجميع".

هذه هي المرة العاشرة التي يخسر فيها توتنتام بعد تقدمه بهدفين ليكون أكثر فريق تعرض لهذا النوع من الخسارة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

أزمة الشوط الثاني هي أزمة عامة تواجه أنجي بوستيكوجلو مع توتنام منذ توليه تدريب الفريق إذ يبدأ بشكل جيد وينخفض المستوى بالشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد برايتون للنقطة 12 في المركز السادس، بينما توقف رصيد توتنام عند النقطة العاشرة في المركز التاسع.

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