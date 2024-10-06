مرموش: بدون عمل الفريق بأكمله لم أكن سأسجل الأهداف

أشاد عمر مرموش نجم إينتراخت فرانكفورت بأداء فريقه في التعادل مع بايرن ميونيخ.

وسجل مرموش ثنائية وصنع هدفا في التعادل بنتيجة 3-3 في الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وقال مرموش عبر موقع فرانكفورت: "لعبنا بشكل جيد للغاية كفريق وقدمنا أداءً رائعا في الملعب دفاعيا وهجوميا".

وأضاف "دافعنا كفريق وكنا هادئين أمام المرمى، لم نحظ بفرص عديدة لكننا سجلنا ما سنح لنا".

وأتم "سعداء بهذه النقطة. وبدون عمل الفريق بأكمله لم أكن سأسجل الأهداف، نحن عائلة".

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وأصبح بايرن ميونيخ الفريسة المفضلة لمرموش، إذ سجل 3 وصنع 4 آخرين في 8 مباريات في جميع البطولات

وبات الفريق البافاري أكثر فريق يساهم مرموش بأهدافه ضده في مشواره.

وابتعد مرموش بصدارة جدول هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف بفارق هدفين عن هاري كين لاعب بايرن ميونيخ.

وأحرز مرموش 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

ويساهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 14 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما وصل رصيد فرانكفورت عند النقطة 13 في المركز الثالث.