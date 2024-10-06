خبر في الجول – اتفاق بين الجونة وسيراميكا لضم أكيم

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 21:57

كتب : عمرو نبيل

فافور أكيم

اتفق نادي الجونة مع نظيره سيراميكا كليوباترا على ضم فيفور أكيم لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق بين الجونة وسيراميكا كليوباترا على التعاقد مع أكيم على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولم يضع الجونة بند أحقية الشراء في عقد اللاعب النيجيري.

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وتعاقد سيراميكا كليوباترا مع الجناح الأيسر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ولعب أكيم 11 مباريات مع بلدية المحلة في مسابقة الدوري وساهم في خمسة أهداف.

وبعد هذا التألق قرر سيراميكا التعاقد معه ولعب 14 مباراة، لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وسبق أن كشف FilGoal.com عن توصل الجونة لاتفاق لضم بلال السيد جناح الاتحاد السكندري وكذلك أحمد العش مدافع البنك الأهلي وعصام صبحي مدافع الإسماعيلي وأحمد مجدي لاعب بلدية المحلة.

ويقود علاء عبد العال الفريق الساحلي فنيا بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.

كما وصل الفريق لربع نهائي كأس مصر في الموسم المنقضي.

ميركاتو الدوري المصري فيفور أكيم سيراميكا كليوباترا الجونة بلدية المحلة
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