خبر في الجول – حرس الحدود يضم عبد الرحمن جودة من بيراميدز

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 21:42

كتب : عمرو نبيل

عبد الرحمن جودة - بيراميدز

أتم نادي حرس الحدود اتفاقه مع بيراميدز للتعاقد مع عبد الرحمن جودة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن حرس الحدود اتفق مع بيراميدز على ضم جودة على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولا يوجد بند أحقية الشراء في العقد.

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ويمتد تعاقد جودة مع بيراميدز حتى عام 2027.

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وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما لمباراتين فقط في الموسم الماضي مع بيراميدز.

وضم بيراميدز اللاعب الذي يشغل مركز المدافع في صيف 2022.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن حرس الحدود توصل لاتفاق مع عمرو جمال لاعب فاركو السابق لضمه في صفقة انتقال حر لمدة موسم.

وأبرم حرس الحدود عدد من الصفقات جاء أبرزها:

أيمن رجب - حارس سبورتنج

إسلام ابو سليمة - مدافع الاتحاد السكندري

أحمد عماد - مدافع المصري

إيزي إيمكا - لاعب المصري

محمد أشرف روقا - لاعب الزمالك.

فوزي الحناوي - الاتحاد السكندري.

محمد سيحا - المقاولون

ميركاتو عبد الرحمن جودة الدوري المصري بيراميدز حرس الحدود
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