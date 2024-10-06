منافس الأهلي - الخسارة الثانية تواليا.. الوحدة يقلب تأخره لفوز على العين

تعرض العين للخسارة من الوحدة بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

ومن المنتظر أن يلتقي العين مع الأهلي يوم 29 أكتوبر المقبل في منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وأصبح الوحدة أول فريق يحقق 3 انتصارات متتالية خلال 3 زيارات لملعب العين في تاريخ دوري المحترفين

وقلب الوحدة تأخره لفوز، إذ سجل سفيان رحيمي في الدقيقة 17 هدف التقدم للعين بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 40 سجل السوري عمر خربين من علامة الجزاء هدف التعادل للوحدة.

وشارك الأرجنتيني الشاب جينو إنفانتينو لأول مرة مع العين في الدقيقة 60 بعد انضمامه معارا من فيورنتينا.

وتقدم الضيوف عن طريق الأرجنتيني فاكوندو كروسبسكي في الدقيقة 64.

وسجل سيكو جاساما هدفا في الدقائق الأخيرة للعين وألغي بعد العودة لتقنية الفيديو.

العين 1 الوحدة 2.. شاهد أهداف المباراة الوحدة أول فريق يحقق 3 انتصارات متتالية خلال 3 زيارات لملعب العين في تاريخ دوري المحترفين#العين_الوحدة#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/eWWSxtQ1oO — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 6, 2024

الفوز أبقى العين في المركز السادس برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

فيما ارتقى رصيد الوحدة للمركز الثالث برصيد 10 نقاط من 5 مباريات بفارق عن الشارقة وشباب أهلي دبي برصيد 15 نقطة.

وتعد تلك الخسارة الثانية على التوالي للعين بعدما خسر من الغرافة القطري في المباراة الماضية بدوري أبطال آسيا النخبة.