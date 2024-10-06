تعادل قاتل.. مرموش يقود فرانكفورت لقهر بايرن ويحقق أرقاما قياسية

تعادل أينتراخت فرانكفورت مع بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش في المباراة بشكل كامل وتألق بشدة.

وسجل مرموش هدفين وصنع آخر لهوجو إيكيتيكي.

بينما أحرز أهداف بايرن ميونيخ كل من كيم مين جاي ودايوت أوباميكانو ومايكل أوليسي.

وتقدم كيم مين جاي لبايرن ميونيخ بعد تمريرة من توماس مولر ثم تسديدة من الكوري الجنوبي في المرمى مباشرة في الدقيقة 15.

وتمكن مرموش من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 22 بعد انفراد بالمرمى ثم سدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

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وصنع مرموش هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 35 بعد توغل رائع ثم تمريرة إلى إيكيتيكي الذي سدد الكرة في شباك بايرن.

ثم أدرك أوباميكانو التعادل في الدقيقة 38 بعد متابعة وارتطام الكرة في مدافعي فرانكفورت.

وأحرز أوليسي الهدف الثالث من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وأبى مرموش أن يخرج فريقه خاسر، وسجل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد انفراد بالمرمى.

🇪🇬 عمر مرموش ينقذ فريقه من الخسارة بهدف قاتل في شباك مانويل نوير#الدوري_الألماني #بايرن_ميونيخ #فرانكفورت pic.twitter.com/PEEaqtkm2G — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 6, 2024

واستطاع مرموش تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل في الوقت القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وأصبح بايرن ميونيخ الفريسة المفضلة لمرموش، إذ سجل هدفين وصنع 4 آخريت في 8 مباريات في جميع البطولات.

وبات الفريق البافاري أكثر فريق يساهم مرموش سواء البتسجيل أو الصناعة ضده بالتساوي مع هولشتاين كييل وهوفنهايم.

وابتعد مرموش بصدارة جدول هدافي الدوري الألماني برصيد 7 أهداف بفارق هدفين عن هاري كين لاعب بايرن ميونيخ.

وأحرز مرموش 8 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

ويساهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 7 أهداف وصنع 4.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 14 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما وصل رصيد فرانكفورت عند النقطة 13 في المركز الثالث.