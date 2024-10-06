فليك: ما يفعله ليفاندوفسكي رائع.. وأتمنى الشفاء العاجل لكارباخال

أشاد هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة بما قدمه فريقه في الفوز على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-0.

وقاد هاتريك روبرت ليفاندوفسكي برشلونة للفوز والانفراد بصدارة الترتيب في الدوري الإسباني.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "نستحق الوصول للأجندة الدولية بهذا الفوز، أقدر ما يقدمه الفريق، كانت مباراة صعبة، ووضعنا ألافيس تحت ضغط جيد".

وأشاد بالهداف البولندي قائلا: "ليفاندوفسكي الأفضل داخل منطقة الجزاء، ما يفعله رائع، عدد الأهداف جيد للغاية، أنا سعيد له وللفريق، أريد التحدث عن الفريق بأكمله الذي يساعده على تحقيق هذه الأرقام".

وأضاف "رافينيا حصل على شارة القيادة لأول مرة والأمور تسير معه بشكل جيد للغاية، هو لاعب ديناميكي، وأعتقد أنه كان من الممكن أن يسجل، فعل هذا في الشوط الأول، يقاتل بقوة وهذا يقول عنه الكثير".

وواصل "الحركة بين الثلاثي الهجومي رائعة، سجلوا الكثير من الأهداف وهناك ثقة، التواصل فيما بينهم سيكون مفتاحيا في المباريات المقبلة".

وردا على هل يتساوى فريق برشلونة الحالي مع فريقه السابق في بايرن ميونيخ، أجاب قائلا: "لا افضل المقارنة، برشلونة مختلف عن فريق بايرن السابق، أنا سعيد، لكن كل شيء في كرة القدم يتغير، سعداء بالعمل الذي حققناه، وعلينا الآن التركيز على ما تبقى".

وأردف "أتمنى الشفاء العاجل لكارباخال، وبالنيابة عن برشلونة نأمل له الأفضل".

وتابع "خسرنا ضد موناكو وأوساسونا لأسباب، لكنني لا أفضل النظر للخلف، لا نفعل أشياءً بالطريقة الصحيحة وتحدثت عن ذلك، هناك مجال للتطور ونريد التركيز على المباريات المقبلة".

وأتم "كوندي جلس كبديل لأنه كان بحاجة للراحة، ولا أعرف تفاصيل إصابة فيران توريس، لكنها تبدو عضلية، سيخضع لفحوصات غدا وسنرى".

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ولأول مرة يحقق برشلونة 24 نقطة في الدوري الإسباني بعد مرور 9 جولات منذ موسم 2017-18 والذي حقق خلاله لقب المسابقة.

وأصبح ليفا رابع لاعب يسجل أسرع هاتريك بعد مرور 32 دقيقة خلال مباراة، بعد صامويل إيتو (24 دقيقة) وخوستو تاخيدا (28 دقيقة) وليونيل ميسي (30 دقيقة).

وبات البولندي أفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم برصيد 12 هدفا متفوقا على إرلينج هالاند.

وابتعد برشلونة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد برصيد 24 نقطة.

فيما تكبد ألافيس الخسارة الثالثة له على التوالي وتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.