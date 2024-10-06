على حساب الأرجنتين.. البرازيل تتوج بكأس العالم للصالات للمرة السادسة في التاريخ

توج منتخب البرازيل بلقب كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات.

وفازت البرازيل في المباراة النهائية على الأرجنتين في كلاسيكو تاريخي بين الفريقين بهدفين مقابل هدف.

تتويج البرازيل كان هو السادس بتاريخ المنتخب والأول منذ عام 2012، ليبتعد منتخب البرازيل بفارق 4 ألقاب عن إسبانيا صاحبة اللقبين.

الشوط الأول انتهى بتقدم البرازيل بهدفين دون مقابل.

وحاول منتخب الأرجنتين إدراك التعادل وتمكن من تقليص الفارق في الشوط الثاني ولكن المباراة انتهت لصالح البرازيل في النهاية.

وحصل منتخب أوكرانيا على المركز الثالث بعد الفوز على فرنسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بسبعة أهداف مقابل هدف.

وأقيمت تلك النسخة في أوزبكستان وشهدت غياب منتخب مصر عن المشاركة.