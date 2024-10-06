هاتريك ليفاندوفسكي يعيد صدارة الدوري الإسباني لـ برشلونة أمام ألافيس

قاد هاتريك روبرت ليفاندوفكسي فريقه برشلونة للفوز على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-0 في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ولأول مرة يحقق برشلونة 24 نقطة في الدوري الإسباني بعد مرور 9 جولات منذ موسم 2017-18 والذي حقق خلاله لقب المسابقة.

وأصبح ليفا رابع لاعب يسجل أسرع هاتريك بعد مرور 32 دقيقة خلال مباراة، بعد صامويل إيتو (24 دقيقة) وخوستو تاخيدا (28 دقيقة) وليونيل ميسي (30 دقيقة).

وبات البولندي أفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم برصيد 12 هدفا متفوقا على إرلينج هالاند.

وابتعد برشلونة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد برصيد 24 نقطة.

فيما تكبد ألافيس الخسارة الثالثة له على التوالي وتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

وصف المباراة

المباراة بدأت سريعة للغاية في ظل وجود مساحات كبيرة في دفاع أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 3 مرر لامين جمال كرة لرافينيا الذي راوغ الحارس وسجل لكن الهدف ألغي بداعي وجود تسلل على الإسباني الشاب.

وبعد دقيقتين فقط خرج فيران توريس من أرض الملعب متأثرا بإصابة عضلية وعوضه إريك جارسيا.

وفي الدقيقة 7 من ركنية نفذها رافينيا أودع ليفاندوفسكي أول أهدافه في اللقاء برأسية قوية.

ليفاندوفسكي المدمر 🔝💥 ▪️هاتريك في نصف ساعة ▪️أسرع لاعب في تاريخ برشلونة يصل إلى 50 هدفًا في الدوري الإسباني - خلال 78 مباراة ▪️لعب هذ الموسم 11 مباراة سجل 12 هدفا pic.twitter.com/xuRqU9L0PX — FilGoal (@FilGoal) October 6, 2024

وبعد 14 دقيقة أضاف البولندي الهدف الثاني من صناعة رافينيا أيضا، بعد انطلاقة مميزة وتسديدة سهلة في الشباك.

وفي الدقيقة 32 مرر البديل جارسيا بينية أرضية لليفا الذي سدد كرة أرضية على يسار الحارس محرز الهاتريك الأول له هذا الموسم والثالث بقميص برشلونة.

"هاتريك" ليفاندوفسكي في شباك ألافيس هل سيتحصل البولندي في آخر الموسم على لقب هداف الليغا؟#الدوري_الإسباني #برشلونه_الافيس pic.twitter.com/b31HoGlWdz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 6, 2024

وابتعد ليفا في صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 10 أهداف.

وسجل توني مارتينيز هدفا لأفيلاس برأسية في الدقيقة 45 لكن ألغي الهدف بداعي التسلل في بداية الهجمة لينتهي الشوط الأول بتفوق كتالوني.

ليفاندوفسكي يقترب من وضع اسمه بين الثلاثة الكبار 👌🔝 أفضل الهدافين عبر التاريخ في الدوريات الخمس الكبرى 🇦🇷 ليونيل ميسي 496 هدفا ⚽️ 🇵🇹 كريستيانو رونالدو 495 هدفا ⚽️ 🇬🇧 جيمي جريفز 366 هدفا ⚽️ 🇩🇪 جيرد مولر 365 هدفا ⚽️ 🇵🇱 روبرت ليفاندوفسكي 364 هدفا ⚽ pic.twitter.com/W1CwVQ8sNV — FilGoal (@FilGoal) October 6, 2024

وكاد توني أن يسجل في بداية الشوط الثاني بالدقيقة 50 لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيسر.

وكاد البديل أنسو فاتي أن يسجل في الدقيقة 75 لكن الحارس منع فرصته بطريقة رائعة.

وسجل سانتياجو مورينو هدفا لأصحاب الأرض قبل 5 دقائق على نهاية اللقاء لكن ألغي بداعي التسلل، لتنتهي المباراة والكرة في يد ليفاندوفسكي صاحب الهاتريك.