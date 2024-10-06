هاتريك ليفاندوفسكي يعيد صدارة الدوري الإسباني لـ برشلونة أمام ألافيس

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 19:32

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

قاد هاتريك روبرت ليفاندوفكسي فريقه برشلونة للفوز على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-0 في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ولأول مرة يحقق برشلونة 24 نقطة في الدوري الإسباني بعد مرور 9 جولات منذ موسم 2017-18 والذي حقق خلاله لقب المسابقة.

وأصبح ليفا رابع لاعب يسجل أسرع هاتريك بعد مرور 32 دقيقة خلال مباراة، بعد صامويل إيتو (24 دقيقة) وخوستو تاخيدا (28 دقيقة) وليونيل ميسي (30 دقيقة).

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وبات البولندي أفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم برصيد 12 هدفا متفوقا على إرلينج هالاند.

وابتعد برشلونة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد برصيد 24 نقطة.

فيما تكبد ألافيس الخسارة الثالثة له على التوالي وتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

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وصف المباراة

المباراة بدأت سريعة للغاية في ظل وجود مساحات كبيرة في دفاع أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 3 مرر لامين جمال كرة لرافينيا الذي راوغ الحارس وسجل لكن الهدف ألغي بداعي وجود تسلل على الإسباني الشاب.

وبعد دقيقتين فقط خرج فيران توريس من أرض الملعب متأثرا بإصابة عضلية وعوضه إريك جارسيا.

وفي الدقيقة 7 من ركنية نفذها رافينيا أودع ليفاندوفسكي أول أهدافه في اللقاء برأسية قوية.

وبعد 14 دقيقة أضاف البولندي الهدف الثاني من صناعة رافينيا أيضا، بعد انطلاقة مميزة وتسديدة سهلة في الشباك.

وفي الدقيقة 32 مرر البديل جارسيا بينية أرضية لليفا الذي سدد كرة أرضية على يسار الحارس محرز الهاتريك الأول له هذا الموسم والثالث بقميص برشلونة.

وابتعد ليفا في صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 10 أهداف.

وسجل توني مارتينيز هدفا لأفيلاس برأسية في الدقيقة 45 لكن ألغي الهدف بداعي التسلل في بداية الهجمة لينتهي الشوط الأول بتفوق كتالوني.

وكاد توني أن يسجل في بداية الشوط الثاني بالدقيقة 50 لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيسر.

وكاد البديل أنسو فاتي أن يسجل في الدقيقة 75 لكن الحارس منع فرصته بطريقة رائعة.

وسجل سانتياجو مورينو هدفا لأصحاب الأرض قبل 5 دقائق على نهاية اللقاء لكن ألغي بداعي التسلل، لتنتهي المباراة والكرة في يد ليفاندوفسكي صاحب الهاتريك.

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