فريسته المفضلة.. مرموش يسجل ويصنع في بايرن ميونيخ ويبتعد بصدارة هدافي الدوري

سجل عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت هدفا وصنع آخر في شباك بايرن ميونيخ.

ويواجه فرانكفورت منافسه بايرن ميونيخ في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وتمكن مرموش من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 22 بعد انفراد بالمرمى ثم سدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

video:1

وصنع مرموش هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 35 بعد توغل رائع ثم تمريرة إلى إيكيتيكي الذي سدد الكرة في شباك بايرن.

وأصبح بايرن ميونيخ الفريسة المفضلة لمرموش، إذ سجل هدفين وصنع 4 آخريت في 8 مباريات في جميع البطولات.

وبات الفريق البافاري أكثر فريق يساهم مرموش سواء البتسجيل أو الصناعة ضده بالتساوي مع هولشتاين كييل وهوفنهايم.

وابتعد مرموش بصدارة جدول هدافي الدوري الألماني برصيد 7 أهداف بفارق هدفين عن هاري كين لاعب بايرن ميونيخ.

وأحرز مرموش 8 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

ويساهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 7 أهداف وصنع 4.