فريسته المفضلة.. مرموش يسجل ويصنع في بايرن ميونيخ ويبتعد بصدارة هدافي الدوري
الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 19:12
كتب : FilGoal
سجل عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت هدفا وصنع آخر في شباك بايرن ميونيخ.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويواجه فرانكفورت منافسه بايرن ميونيخ في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الألماني.
وتمكن مرموش من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 22 بعد انفراد بالمرمى ثم سدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.
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المصري عمر مرموش يدرك التعادل لفريق آينتراخت فرانكفورت#الدوري_الألماني #بايرن_ميونيخ #فرانكفورت pic.twitter.com/8mFIgjJ3vF— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 6, 2024
وصنع مرموش هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 35 بعد توغل رائع ثم تمريرة إلى إيكيتيكي الذي سدد الكرة في شباك بايرن.
وأصبح بايرن ميونيخ الفريسة المفضلة لمرموش، إذ سجل هدفين وصنع 4 آخريت في 8 مباريات في جميع البطولات.
وبات الفريق البافاري أكثر فريق يساهم مرموش سواء البتسجيل أو الصناعة ضده بالتساوي مع هولشتاين كييل وهوفنهايم.
وابتعد مرموش بصدارة جدول هدافي الدوري الألماني برصيد 7 أهداف بفارق هدفين عن هاري كين لاعب بايرن ميونيخ.
وأحرز مرموش 8 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.
ويساهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 7 أهداف وصنع 4.