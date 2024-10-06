بعد الإصابة.. منتخب البرازيل يحدد بديل فينيسيوس

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 19:04

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - البرازيل

أعلن دوريفال جونيور المدير الفني لـ منتخب البرازيل استدعاء أندرياس بيريرا لقائمة السامبا بدلا من فينيسيوس جونيور.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهتي تشيلي وبيرو ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويغيب فينيسيوس بسبب الإصابة في الرقبة حسبما أعلن ريال مدريد بعد مواجهة فياريال أمس السبت.

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وسجل أمس بيريرا بقميص فولام هدفا في شباك مانشستر سيتي لم يكن كافيا إذ تعرض فريقه للخسارة بنتيجة 3-2.

وخاض بيريرا 8 مباريات بقميص السامبا وتواجد في قائمة المنتخب في كوبا أمريكا 2024 وشارك في 3 مباريات.

وسجل بيريرا هدفا وحيدا بقميص البرازيل جاء ضد المكسيك في ودية بشهر يونيو الماضي.

ويلتقي منتخب البرازيل مع تشيلي في سانتياجو يوم 10 أكتوبر في الجولة التاسعة، ثم يستضيف بيرو في ملعب ماني جارينيشيا في الجولة العاشرة يوم 15 أكتوبر.

وجاءت قائمة السامبا على النحو التالي

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) – بينتو (النصر السعودي) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الدفاع: دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – فاندرسون (موناكو الفرنسي) – أبنير (ليون الفرنسي) – جيليريمي أرانا (أتليتكو مينيرو البرازيلي) – إليكس تيليس (بوتافوجو البرازيلي) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) – جابريل ماجاليش (أرسنال الإنجليزي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)

الوسط: أندري (ولفرهامبتون الإنجليزي) – برونو جيماريش (نيوكاسل الإنجليزي) – جيرسون (فلامنجو البرازيلي) – لوكاس باكيتا (وست هام الإنجليزي) - أندرياس بيريرا (فولام الإنجليزي)

الهجوم: رودريجو (ريال مدريد الإسباني) – إندريك فيليبي (ريال مدريد الإسباني) – إيجور جيسوس (بوتافوجو البرازيلي) – جابريل مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي) – لويس هنريكي (بوتافوجو البرازيلي) – رافينيا (برشلونة الإسباني) – سافينيو (مانشستر سيتي الإنجليزي).

ويحتل منتخب البرازيل المركز الخامس في تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط بعد مرور 8 جولات.

وخسر السامبا في التوقف الدولي الأخير من باراجواي بهدف دون رد، وفاز على الإكوادور بنفس النتيجة.

البرازيل فينيسيوس جونيور - البرازيلي
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