الأكثر تسديدا على المرمى.. مصطفى محمد يشارك كبديل في هزيمة نانت أمام ليون

شارك مصطفى محمد كبديل في خسارة نانت أمام ليون في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وحل نانت ضيفا على ليون في لقاء بدأ في الرابعة عصرا، وتواجد الدولي المصري على مقاعد البدلاء.

وتقدم ليون بهدف الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني سجل نيكولا بالوا هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54.

وشارك مصطفى محمد في الدقيقة 65 بدلا من جيان فيليب جبامين.

وخلال 25 دقيقة سدد مصطفى محمد مرتين على مرمى أصحاب الأرض وكلاهما على المرمى، كأكثر من سجل بين زملائه.

كما لمس الكرة 10 مرات ومرر 4 تمريرات صحيحة من أصل 5 ومرر تمريرتان مفتاحيتان.

ولم يفز نانت في آخر 4 مباريات في الدوري الفرنسي إذ خسر مباراتين وتعادل في 2.

وتوقف رصيد الكناري عند 9 نقاط في المركز التاسع.

فيما ارتقى ليون للمركز الثامن برصيد 10 نقاط.

ويستعد مصطفى محمد للمشاركة مع منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025.