انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (3)-(3) بايرن ميونيخ

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 18:27

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويشارك الدولي المصري عمر مرموش بشكل أساسي في المباراة.

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انتهت

ق 94: جووووووووووووول مرموش في الوقت القاتل بعد انفراد بالمرمى.

ق 52: جوووووووول مايكل أوليسي من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 38: جووووووول دايوت أوباميكانو بعد متابعة وارتطام الكرة في مدافعي فرانكفورت.

ق 35: جووووووووووول هوجو إيكيتيكي من صناعة مرموش بعد توغل رائع ثم تمريرة إلى إيكيتيكي الذي سدد الكرة في شباك بايرن.

ق 22: جوووووووووول عمر مرموش بعد انفراد بالمرمى ثم سدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

ق 15: جووووول كيم مين جاي بعد تمريرة من توماس مولر ثم تسديدة من الكوري الجنوبي في المرمى مباشرة.

بداية المباراة

عمر مرموش الدوري الألماني إينتراخت فرانكفورت بايرن ميونيخ
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