مران الزمالك - عودة جوميز وغياب خماسي.. وتأهيل بنتايك وجلسة مع كوستا

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 18:26

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الشرطة الكيني - جوزيه جوميز

عاد جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك لقيادة مران الفريق الذي أقيم اليوم الأحد استعدادا لبطولة كأس السوبر المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري يوم 20 أكتوبر المقبل.

وعقد جوميز جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ووجه رسائل عديدة للاعبين قبل انطلاق المران، وطالبهم بضرورة مواصلة التركيز والعمل بكل قوة وجدية، من أجل الفترة المقبلة.

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وفي نهاية الجلسة شرح جوميز العديد من الأفكار الخططية التي سيتم تنفيذها خلال التدريبات الجماعية في الفترة الحالية.

وغاب الخماسي أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد شحاتة ومحمد عواد وناصر ماهر ونبيل عماد بسبب الانضمام لمنتخب مصر لمواجهة موريتانيا.

وقرر جوهيز تصعيد محمد عبد الفتاح حارس مرمى مواليد 2005، للمشاركة في التدريبات الجماعية وفقا للسياسة المتبعة بتصعيد عناصر من فرق قطاع الناشئين بالنادي لاكتساب الخبرات مع الفريق الأول وتعويض غياب محمد عواد.

ونسق جوميز مع الجهاز الطبي برنامجاً تأهيلياً خاصاً لمحمود بنتايك الظهير الأيسر بسبب معاناة اللاعب من الإجهاد.

وأدى بنتايك التدريبات التأهيلية مع زملائه في الملعب، قبل أن يستكمل المران داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي تحت إشراف الجهاز الطبي.

كما عقد البرتغالي جلسة مع الغيني جيفرسون كوستا مدافع الفريق، في نهاية المران ومنحه العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمركزه وطلب منه العمل بكل قوة وتركيز في التدريبات وتنفيذ المطلوب منه على أكمل وجه.

وأدى لاعبو الفريق فقرة تدريبات خططية خاصة، وتم خلال هذه الفقرة التركيز على بعض الجوانب والأفكار التكتيكية الخاصة بخطة اللعب تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني وأحمد مجدي المدرب المساعد.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، وشارك في التقسيمة أندري بيكي المدرب العام للفريق كلاعب.

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