لا يعرف الفوز.. مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا في خامس مباراة دون انتصار

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - راسموس هويلوند

تعادل مانشستر يونايتد مع منافسه أستون فيلا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وللمباراة الخامسة على التوالي لا يعرف مانشستر يونايتد طريق الانتصارات في جميع البطولات.

وتعادل يونايتد في 4 مباريات وخسر مباراة ضد توتنام.

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وتعتبر هذه البداية هي الأسوأ على الإطلاق لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجيلزي طوال تاريخه.

وسجل مانشستر يونايتد طوال الموسم 5 أهداف واستقبل 8 أهداف أي الفارق -3.

برينتفورد في مباراة ولفرهامبتون في الجولة ذاتها سجل خمسة أهداف أي يتساوى مع يونايتد طوال موسمه في الدوري.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول بلمس لاعبين من الفريق الكرة فقط في منطقة جزاء أستون فيلا وهما أليخاندرو جارناتشو 4 مرات وماركوس راشفورد 3 مرات.

وتم انتقاد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد في المباراة الماضية في الدوري الأوروبي ضد بورتو بسبب استبدال ماركوس راشفورد بين الشوطين.

ورد المدرب الهولندي أن ذلك لإراحته والتدوير في التشكيل.

والآن استبدل راشفورد مرة أخرى في الدقيقة 64 ودخل أنتوني بدلا منه.

لا توجد أي فرصة خطيرة ليونايتد سوى تسديدة من برونو فيرنانديز من ركلة حرة مباشرة ارتطمت في العارضة في الدقيقة 69.

بهذا التعادل وصل مانشستر يونايتد للنقطة الثامنة في المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 14 في المركز الخامس.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي إريك تين هاج راشفورد أستون فيلا
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