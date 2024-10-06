"الأخطبوط" جازانيجا يتصدى لـ 3 ركلات جزاء ويقود جيرونا للفوز الأول منذ 35 يوما

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 18:06

كتب : إسلام أحمد

باولو جازانيجا - جيرونا

يواصل الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا لاعب جيرونا تألقه في التصدي لركلات الجزاء وقاد فريقه لفوز مثير على أتليتك بلباو في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

والتقى الفريقان على ملعب بلدية مونتيليفي معقل جيروما في مباراة انتهت بفوز قاتل للفريق الكتالوني بنتيجة 2-1.

وتصدى جازانيجا لـ 3 ركلات جزاء في المباراة مساهما في فوز الفريق الأول منذ الأول من سبتمبر الماضي.

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ومنذ فوز جيرونا على إشبيلية لم يحقق الفريق الفوز في 6 مباريات متتالية بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وتصدى الحارس الإسباني لركلة جزاء نفذها إليكس بيرينيجر في الدقيقة 28.

وبعد 11 دقيقة سجل الكولومبي ياسير إسبريا -أغلى لاعب في تاريخ النادي- الهدف الأول لجيرونا.

وسجل أويهان سانسيت في الدقيقة 41 هدف التعادل للفريق الباسكي.

في الشوط الثاني تحصل إينياكي ويليامز على ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد عودة الحكم لمطالعة تقنية الفيديو.

وتألق جازنيجا وتصدى لركلة إينياكي لكن تقنية الفيديو تدخلت مجددا وطالبت بإعادة التسديد بسبب تقدم الحارس قبل التسديد.

وانبرى في تلك المرة أندير هيريرا للتسديد وسدد كرة أرضية تصدى لها الأرجنتيني بسهولة في الدقيقة 58.

وبات جازانيجا أول حارس يتصدى لركلتي جزاء في مباراة واحدة بالدوري الإسباني منذ سيرخيو هيريرا ضد ريال مدريد في 2022.

ولأول مرة في القرن الـ 21 يفشل لاعبو بلباو في تسجيل ركلتي جزاء في مباراة واحدة.

وسبق أن تصدى جازنيجا لركلة جزاء أمام فينيورد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي في الجولة الثانية من المسابقة.

وفي الدقيقة 90+7 طالبت تقنية الفيديو باحتساب ركلة جزاء لجيرونا كما أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية في وجه إيتور باريديس لاعب بلباو ليُكمل لاعبو الفريق الباسكي اللقاء بـ 10 لاعبين.

واستطاع الأوروجوياني المخضرم كريستيان ستواني من إيداع الكرة في الشباك رغم محاولة الحارس في التصدي لها لتمر من تحت أطراف أصابعه لتنتهي المباراة بفوز جيرونا.

يذكر أن جازنيجا لم ينضم لقائمة منتخب الأرجنتين رغم غياب إيميليانو مارتينيز بسبب الإيقاف.

وسبق أن خاض حارس توتنام وفولام السابق مباراة واحدة بقميص التانجو.

باولو جازانيجا جيرونا أتليتك بلباو الدوري الإسباني
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