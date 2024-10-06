التشكيل - مرموش أساسي مع فرانكفورت.. ومولر يقود هجوم بايرن ميونيخ

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت - بشكتاش

أعلن كل من دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت وفينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستدمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي فرانكفورت مع بايرن ميونيخ على ملعب الأول في الجولة السادسة من الدوري الألماني.

ويشهد تشكيل فرانكفورت تواجد عمر مرموش بشكل أساسي.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كاوا سانتوس.

الدفاع: راسموس كريستنسن – توتا – روبن كوخ – أرثر ثياتي.

الوسط: فارس شايبي – إلياس سخيري – هوجو لارسون – أنسجار كناوف.

الهجوم: هوجو إكيتيكي – عمر مرموش.

ويقود توماس مولر هجوم بايرن ميونيخ.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مانويل نوير.

الدفاع: رافايل جاريرو – دايو أوباميكانو – كيم مين جاي – ألفونسو دافيز.

الوسط: جوشوا كيميتش – أليكساندر بافلوفيتش.

الهجوم: ميكيل أوليسي – توماس مولر – سيرجي جنابري – هاري كين.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة عن فرانكفورت صاحب المركز الثالث.

بايرن ميونيخ فرانكفورت عمر مرموش الدوري الألماني
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