انتهت الدوري الإسباني - ألافيس (0)-(3) برشلونة.. هاتريك ليفا
الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 17:15
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ألافيس ضد برشلونة في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
ويحتل برشلونة الصدارة برصيد 21 نقطة من 8 مباريات، فيما يحتل ألافيس المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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انتهت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي وجود تسلل
ق 45: جوووول تقليص الفارق برأسية من توني مارتينيز
"هاتريك" ليفاندوفسكي في شباك ألافيس
هل سيتحصل البولندي في آخر الموسم على لقب هداف الليغا؟#الدوري_الإسباني #برشلونه_الافيس pic.twitter.com/b31HoGlWdz— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 6, 2024
ق 32: جووووووول هاااااااتريك.. ليفا يسجل الثالث بتسديدة أرضية
ق 22: جوووووول برشلونة الثاني.. انطلاقة مميزة من رافينيا وعرضية أرضية يودعها ليفا في الشباك.
ق 7: جوووووول أووووول ليفاندوفسكي يسجل برأسية الهدف الأول لبرشلونة
ق 5: إصابة فيران توريس وخروجه ومشاركة إريك جارسيا
ق 4: إلغاء هدف برشلونة الذي سجله رافينيا بسبب التسلل على لامين جمال في بداية الهجمة.
بداية اللقاء