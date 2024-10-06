انتهت الدوري الإسباني - ألافيس (0)-(3) برشلونة.. هاتريك ليفا

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 17:15

كتب : FilGoal

برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ألافيس ضد برشلونة في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل برشلونة الصدارة برصيد 21 نقطة من 8 مباريات، فيما يحتل ألافيس المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي وجود تسلل

ق 45: جوووول تقليص الفارق برأسية من توني مارتينيز

ق 32: جووووووول هاااااااتريك.. ليفا يسجل الثالث بتسديدة أرضية

ق 22: جوووووول برشلونة الثاني.. انطلاقة مميزة من رافينيا وعرضية أرضية يودعها ليفا في الشباك.

ق 7: جوووووول أووووول ليفاندوفسكي يسجل برأسية الهدف الأول لبرشلونة

ق 5: إصابة فيران توريس وخروجه ومشاركة إريك جارسيا

ق 4: إلغاء هدف برشلونة الذي سجله رافينيا بسبب التسلل على لامين جمال في بداية الهجمة.

بداية اللقاء

برشلونة الدوري الإسباني ألافيس
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