خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 17:08

كتب : FilGoal

أوفي إيجاريا - ليفربول ضد توتنام

يخضع أوفي إيجاريا لاعب ليفربول ورينجز السابق لاختبار في الزمالك خلال الأيام المقبلة لإمكانية التعاقد معه.

أوفي إيجارا

النادي : ريدينج

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيصل إلى مصر خلال الأيام المقبلة بناء على توصية من جوزيه جوميز مدرب الزمالك.

وسيخضع إيجاريا للاختبار بالزمالك حتى موعد بطولة كأس السوبر المصري لإمكانية التعاقد معه في حال ظهوره بشكل جيد.

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إيجاريا لا يلعب بأي فريق حاليا منذ رحيله عن ريدنج الإنجليزي في شهر يناير الماضي.

صاحب الـ 26 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية أرسنال ومنها انتقل إلى ليفربول ولعب مع الفريق الأول وشارك في 8 مباريات تحت قيادة يورجن كلوب.

ويجيد صاحب الأصول النجيرية اللعب في مركزي الجناح الأيسر ووسط الملعب.

ومن ليفربول خرج إيجاريا في فترة إعارة من سندرلاند ومنها خرج في إعارة جديدة مع رينجرز.

وفي 2019 انتقل إيجاريا إلى ريدنج واستمر برفقته حتى شهر يناير الماضي قبل أن يرحل.

ولعب إيجاريا 127 مباراة بقميص ريدنج وخلالها سجل 9 أهداف وصنع 13 هدفا.

وسبق لإيجاريا اللعب تحت قيادة جوزيه جوميز في ريدنج وخاض برفقته 27 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

ولعب إيجاريا بجميع الأعمار السنية لمنتخب إنجلترا.

وتوج إيجاريا بكأس العالم للشباب مع منتخب إنجلترا عام 2017.

ولعب في بطولة كأس العالم مع جيل ضم دومينيك سولانكي وكالفرت لوين وأديمولا لوكمان ودين هيندرسون وإنزي كونسا.

المباراة الأخيرة التي شارك بها إيجاريا كانت في يوم 22 أغسطس من عام 2022 مع ريدنج ضد واتفورد في دوري الدرجة الأولى ولم يشارك منذ ذلك الوقت في أي دقيقة.

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