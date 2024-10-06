مباراتان في يوم واحد.. الزمالك يخوض 3 وديات استعدادا لـ السوبر المصري

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 16:57

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة جوزيه جوميز خوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الحالية استعدادا للسوبر المصري.

وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية كأس السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويلعب الزمالك أمام كل من بتروجت وإيسترن كومباني وزد على الترتيب استعدادا لمنافسات السوبر.

أخبار متعلقة:
عمار حمدي: كنت أتمنى العودة لـ الأهلي.. وأحب جماهير الزمالك مران الزمالك – ظهور ندياي وكوستا لأول مرة.. وغياب جوميز وجلسة مع فتوح طبيب الزمالك يكشف موعد عودة الونش للتدريبات الجماعية ثاني التعاقدات من الزمالك.. زد يضم حمدي علاء

ويضم السوبر المصري كل من الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتأتي مباريات الزمالك الودية كالآتي:

- الزمالك × بتروجت (10 أكتوبر - 11 صباحا) ملعب بتروسبورت

- الزمالك × إيسترن كومباني (13 أكتوبر - 10:30 صباحا) ملعب النادي

- الزمالك × زد (13 أكتوبر - 5 مساء) ملعب بتروسبورت

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز يوم الأحد 20 أكتوبر الساعة 4:05 عصرا في نصف نهائي السوبر المصري.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.

السوبر المصري الزمالك جوزيه جوميز مباريات ودية
نرشح لكم
مران الزمالك - عودة جوميز وغياب خماسي.. وتأهيل بنتايك وجلسة مع كوستا خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك مصدر من منتخب مصر يكشف موعد وصول المحترفين.. وأول مران مكتمل عمار حمدي: كنت أتمنى العودة لـ الأهلي.. وأحب جماهير الزمالك خبر في الجول - الجونة يضم محمود حسونة لاعب الداخلية محمد بسام يكشف سبب فشل انتقال لـ الأهلي في الموسم الماضي مصدر من الإسماعيلي: مفاوضات مع النقاز وتراوري بسبب إيقاف القيد والد زين الدين بلعيد: لم يجبرنا أمير توفيق على وكلاء.. وسبب عدم الانضمام للأهلي
أخر الأخبار
جنون أمام سذاجة؟ ضربتان جزاء من وحي الخيال في الدرجة الثانية الألمانية 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس الأهلي - الخسارة الثانية تواليا.. الوحدة يقلب تأخره لفوز على العين 23 دقيقة | الوطن العربي
لا يعمل في الشوط الثاني.. توتنام يخسر من برايتون بريمونتادا 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعادل قاتل.. مرموش يقود فرانكفورت لقهر بايرن ويحقق أرقاما قياسية 50 دقيقة | المحترفون
فليك: ما يفعله ليفاندوفسكي رائع.. وأتمنى الشفاء العاجل لكارباخال 57 دقيقة | الدوري الإسباني
على حساب الأرجنتين.. البرازيل تتوج بكأس العالم للصالات للمرة السادسة في التاريخ ساعة | أمريكا
ماريسكا: كنا نستحق الفوز على نوتينجهام.. وحارسهم كان الأفضل في المباراة ساعة | الدوري الإنجليزي
تين هاج: لعبنا بشكل رائع لكن لم نصنع الفرص.. وأتحدث مع الإدارة دائما ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 3 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 4 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام