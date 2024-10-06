مباراتان في يوم واحد.. الزمالك يخوض 3 وديات استعدادا لـ السوبر المصري

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة جوزيه جوميز خوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الحالية استعدادا للسوبر المصري.

وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية كأس السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويلعب الزمالك أمام كل من بتروجت وإيسترن كومباني وزد على الترتيب استعدادا لمنافسات السوبر.

ويضم السوبر المصري كل من الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتأتي مباريات الزمالك الودية كالآتي:

- الزمالك × بتروجت (10 أكتوبر - 11 صباحا) ملعب بتروسبورت

- الزمالك × إيسترن كومباني (13 أكتوبر - 10:30 صباحا) ملعب النادي

- الزمالك × زد (13 أكتوبر - 5 مساء) ملعب بتروسبورت

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز يوم الأحد 20 أكتوبر الساعة 4:05 عصرا في نصف نهائي السوبر المصري.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.