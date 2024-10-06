تشكيل برشلونة - فورت ظهير أيمن.. وتوريس يقود الهجوم ضد ألافيس

أعلن هانسي فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ديبورتيفو ألافيس.

ويلتقي برشلونة مع ألافيس على ملعب الاخير بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويتواجد هيكتور فورت كظهير أيمن بالتشكيل، بينما يقود لامين جمال وفيران توريس الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إنياكي بينيا.

الدفاع: هيكتور فورت – باو كوبارسي – إنيجو مارتينيز – أليخاندرو بالدي.

الوسط: مارك كاسادو – بيدري.

أمامهما: لامين جمال – رافينيا – فيران توريس.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل ألافيس المركز 11 برصيد 10 نقاط.