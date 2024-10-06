انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) مانشستر يونايتد
الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 15:59
كتب : FilGoal
يحل مانشستر يونايتد ضيفا على أستون فيلا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط، بينما أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.
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انتهت
ق 69: العارضة تمنع هدفا رائعا لبرونو فيرنانديز بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة.
ق57 أونانا يتألق
ق46 خروج ماجواير ومزراوي ومشاركة دي ليخت وليندلوف
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق48 إصابة ماجواير وخروجه من الملعب
ق39 تصويبة من جارناتشو ولكن إيميليانو يتصدى
ق12 تبديل اضطراري بخروج كونسا ومشاركة دييجو كارلوس
ق8 روجرز يسدد في الشباك الخارجية على يسار أونانا
ق5 إيميليانو يتألق أمام تسديدة راشفورد
انطلاق المباراة
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