يوفنتوس يسقط في فخ التعادل من جديد.. وشباكه تهتز لأول مرة بالدوري

عاد يوفنتوس للتعادلات من جديد في الدوري الإيطالي حين سقط في فخ التعادل مع ضيفه كالياري في الجولة السابعة.

يوفنتوس تعادل للمرة الرابعة في 7 جولات.

وسجل دوشان فلاهوفيتش هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

وكاد الصربي أن يقتل المباراة من انفراد تام قبل 12 دقيقة من نهاية اللقاء، لكنه فشل في هز الشباك بطريقة عجيبة.

فيما تعادل رازفان مارين لكالياري من ركلة جزاء في الدقيقة 88 ليكسر سلسلة يوفنتوس في نظافة الشباك بالدوري الإيطالي التي استمرت لأكثر من 600 دقيقة.

فقد كان يوفنتوس أول فريق في تاريخ الدوري الإيطالي لا يستقبل هدفا في أول 6 جولات من المسابقة، تحت قيادة تياجو موتا.

وشهدت المباراة في الدقيقة قبل الأخيرة، طرد فرانسيسكو كونسيساو لاعب يوفنتوس بعد حصوله على بطاقتين صفرواين.

فقد حصل على البطاقة الأولى في الدقيقة 75، بسبب تدخل على أحد لاعبي كالياري، فيما نال البطاقة الصفراء الثانية بداعي التمثيل داخل منطقة الجزاء.

بسبب التمثيل داخل منطقة الجزاء.. بطاقة صفراء ثانية تليها حمراء للاعب اليوفي كونسيساو..#يوفنتوس_كالياري #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/2DCfjytyC2 — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 6, 2024

ورفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 13 نقطة ليحتل المركز الثالث.

فيما وصل كالياري للنقطة السادسة ليحتل المركز الـ15 في جدول الكالتشيو.