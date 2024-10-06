مصدر من منتخب مصر يكشف موعد وصول المحترفين.. وأول مران مكتمل

يستعد منتخب مصر لاستقبال اللاعبين المحترفين استعدادا لتوقف شهر أكتوبر وخوض مواجهتي موريتانيا.

وانطلق معسكر منتخب مصر ظهر اليوم الأحد استعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وقال مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "وصول المحترفين إلى معسكر المنتخب غدا الإثنين".

وأوضح "بعضهم لن يلحق بالمران المسائي، أول مران بالقائمة بالكامل سيكون يوم الثلاثاء 8 أكتوبر"

ويستضيف منتخب مصر نظيره الموريتاني يوم 11 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة، بينما يحل ضيفا على موريتانيا يوم 15 من نفس الشهر.

وتضم قائمة منتخب مصر ستة لاعبين محترفين وهم محمد صلاح ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد.

ويخوض منتخب مصر مرانه الأول في السابعة من مساء اليوم على استاد القاهرة.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي وبوتسوانا ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل قبل أن يتم تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.

وضمت قائمة منتخب مصر خمسة لاعبين من فريق الأهلي ومثلهم من الزمالك.

واستمر غياب عمر جابر ظهير أيمن الزمالك ومحمد شريف مهاجم الخليج وسام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون الإنجليزي.

وغاب الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني وإمام عاشور.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - محمد عواد (الزمالك) - المهدي سليمان (الاتحاد) - مصطفى شوبير (الأهلي).

الدفاع: محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - رامي ربيعة (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (المصري) - محمد حمدي شرف (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - أحمد عيد (المصري).

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - نبيل عماد (الزمالك) - محمود تريزيجيه (الريان القطري) - عمر مرموش (فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).