عمار حمدي: كنت أتمنى العودة لـ الأهلي.. وأحب جماهير الزمالك

شدد عمار حمدي لاعب زد على أنه كان يتمنى العودة للأهلي قبل الرحيل إلى فريقه الحالي.

وانتقل عمار حمدي إلى زد بشكل نهائي قادما من الأهلي.

وقال حمدي عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنت أفضل الخروج على سبيل الإعارة من الأهلي وليس الرحيل بشكل نهائي وإذا لم أثبت نفسي كنت سأرحل بدون".

"كنت أتمنى العودة للأهلي ولكن هذا نصيبي وقد أعود في يوم من الأيام، حتى الآن لم أظهر أفضل ما لدي سوى في الاتحاد السكندري والمنتخب الأولمبي".

"كنت قد وقعت مع سيراميكا كليوباترا ولكن بعد حديث شوقي غريب معي أقنعني بالانتقال للمقاولون على مبلغ أقل بكثير عن الذي كنت سأتقاضاه مع سيراميكا وذهبت ووقعت يعتبر على بياض ثم فوجئت بأن المبلغ هو نصف ما اتفقت عليه والموسم الماضي لا أحسبه ضمن مسيرتي لأنني لم أقدم فيه أي شيء وتعرضت للكثير من الإصابات وكنت أحصل على مسكنات في كل مباراة أخوضها".

"لم أقدم الموسم المثالي مع المقاولون العرب على عكس فترتي في الاتحاد السكندري كنت أرى وقتها أنني أستحق العودة إلى الأهلي

"أحب جماهير الزمالك كثيرا ولم أر أي شيء سيء منهم أبدا ودائما ما يتحدثوا معي بشكل جيد في الشارع".

"شيكابالا أسطورة وأحبه منذ صغري والروح التي يظهرها من دكة البدلاء حتى مع عدم مشاركته يحترم عليها".

وكان حمدي قد قضى الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى المقاولون العرب قبل هبوط الفريق للدرجة الثانية.