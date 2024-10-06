التشكيل - مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام ليون بالدوري الفرنسي

أعلن أنتوان كومبواري مدرب نانت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أولمبيك ليون.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

ويحل نانت ضيفا على ليون ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء في المباراة.

ولم يشارك المهاجم المصري بصورة أساسية في أي مباراة هذا الموسم حتى الآن.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافونت

خط الدفاع: كيلفن أميان – نيكولاس كوزا – ناثان زيزي – نيكولاس بالوا.

خط الوسط: دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيريفيلا – جيان فيليب جبامين.

خط الهجوم: ماتيس أبلين – موسيس سيمون - سوربا توماس.

وشارك مصطفى منذ بداية الموسم الحالي في 5 مباريات جاءت جميعها كبديل وخلالها سجل هدفا واحد ولم يصنع.

ويحتل نانت المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يحتل ليون المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.