التشكيل - مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام ليون بالدوري الفرنسي

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 15:14

كتب : FilGoal

مصطفى محمدب

أعلن أنتوان كومبواري مدرب نانت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أولمبيك ليون.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

ويحل نانت ضيفا على ليون ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء في المباراة.

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ولم يشارك المهاجم المصري بصورة أساسية في أي مباراة هذا الموسم حتى الآن.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافونت

خط الدفاع: كيلفن أميان – نيكولاس كوزا – ناثان زيزي – نيكولاس بالوا.

خط الوسط: دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيريفيلا – جيان فيليب جبامين.

خط الهجوم: ماتيس أبلين – موسيس سيمون - سوربا توماس.

وشارك مصطفى منذ بداية الموسم الحالي في 5 مباريات جاءت جميعها كبديل وخلالها سجل هدفا واحد ولم يصنع.

ويحتل نانت المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يحتل ليون المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
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