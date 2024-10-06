خبر في الجول - الجونة يضم محمود حسونة لاعب الداخلية

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 15:06

كتب : عمرو نبيل

محمود حسونة لاعب الداخلية

أتم نادي الجونة اتفاقه مع محمود حسونة لاعب الداخلية السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن حسونة قد انضم للجونة في صفقة انتقال حر.

وهبط الداخلية لدوري الدرجة الثاتنية في الموسم الماضي بعد احتلال المركز الأخير بالدوري المصري الممتاز.

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صاحب الـ 23 عاما انضم للداخلية في بداية الموسم الماضي قادما من النصر.

وشارك حسونة في 36 مباراة بقميص الداخلية خلال الموسم الماضي ولكنه لم يسجل أو يصنع خلالها.

وسبق أن كشف FilGoal.com عن توصل الجونة لاتفاق لضم بلال السيد جناح الاتحاد السكندري وكذلك أحمد العش مدافع البنك الأهلي وعصام صبحي مدافع الإسماعيلي وأحمد مجدي لاعب بلدية المحلة.

ويقود علاء عبد العال الفريق الساحلي فنيا بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.

كما وصل الفريق لربع نهائي كأس مصر في الموسم المنقضي.

محمود حسونة الداخلية الجونة
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