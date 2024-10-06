عبد المنعم ضمن قائمة نيس لمواجهة سان جيرمان

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 14:23

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم لاعب نيس

يتواجد محمد عبد المنعم ضمن قائمة فريقه نيس التي ستواجه باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

ويحل سان جيرمان ضيفا على نيس ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي في العاشرة إلا ربع من مساء الأحد.

وظهر اسم عبد المنعم في القائمة التي أعلنها نيس قبل ساعات من اللقاء.

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وكان عبد المنعم قد لعب مباراتين بشكل أساسي، فيما شارك في مباراة كبديل، منذ انضمامه إلى نيس.

وجلس على مقاعد البدلاء في 3 مباريات.

المدافع البالغ من العمر 25 عاما انتقل من الأهلي إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويطير عبد المنعم إلى القاهرة عقب مباراة سان جيرمان للالتحاق بمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة موريتانيا مرتين في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

إذ يلعب الفراعنة ضد المرابطون في استاد القاهرة مباراة الجولة الثالثة من التصفيات يوم الجمعة.

قبل أن يسافر المنتخب المصري لموريتانيا للعب مباراة الجولة الرابعة يوم الثلاثاء التالي.

محمد عبد المنعم نيس باريس سان جيرمان
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