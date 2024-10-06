والد زين الدين بلعيد: لم يجبرنا أمير توفيق على وكلاء.. وسبب عدم الانضمام للأهلي

نفى محمد بلعيد والد زين الدين بلعيد مدافع منتخب الجزائر إجبار نجله على التعاقد مع وكلاء لإتمام صفقة انتقاله إلى الأهلي.

زين الدين بلعيد النادي : سينت ترويدن الأهلي

وكشف بلعيد أن تلك الشهادة هي شهادة أمام الله.

وقال محمد بلعيد والد زين الدين بلعيد مدافع منتخب الجزائر لقناة إم بي سي مصر 2: "غير صحيح أن أجبرنا أحد سواء أمير توفيق أو غيره على وكلاء معينين من أجل الانضمام إلى الأهلي".

وشدد "مستقبلا لن يمكن لأحد أن يتم إجبارنا دون قناعتنا".

وأوضح والد بلعيد "وكيلنا كان زيتوني عبد الرحمن من الجزائر فقط، تواصلنا مع أمير توفيق مباشرة لمدة عامين وهو شخص محترم ومحترف".

وتابع "ليست لدينا مشكلة مع الأهلي وسبب عدم إتمام الصفقة وصول عرض من فريق بلجيكي عن طريق علي كرماني وكيله في أوروبا، لكن زيتوني هو المفوض الوحيد منا للتفاوض مع الأهلي".

واختتم والد بلعيد تصريحاته "شهادتي عما يثار بشأن أزمة الوكلاء وزين الدين بلعيد هي شهادة لله".

ماذا حدث؟

صرّح أحمد قندوسي عبر أون تايم سبورتس 2: "زين الدين بلعيد كان قريبا من الانضمام للأهلي بشرط أن يكون معه وكيله، ولكن طُلب منه لكي يدخل النادي الأهلي يجب أن يكون مع وكيل آخر".

وأوضح: "بالنسبة لنا كجزائريين الوكيل مثل الصديق ولا يمكن أن أتخلى عنه من أجل مبلغ مالي أكبر".

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى تفاصيل حديثه مع مواطنه أثناء المفاوضات: "تحدثت مع بلعيد وأخبرني أن المفاوضات مع الأهلي وصلت لنسبة لـ70 %، قبل أن تتوقف بعدها بسبب أزمة الوكلاء".

بعد ذلك، قرر محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي بإحالة إحالة تصريحات قندوسي إلى الشؤون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صرح به. (طالع التفاصيل)

وكتب زين الدين بلعيد عبر حسابه على إنستجرام

"كنت أفضل السكوت وعدم الخوض في الجدال احتراما لزميلي وصديقي في المنتخب، واحتراما لكيان النادي الأهلي وجماهيره ولكن الحال يقتضي الرد وبيان الحق وتوضيح الأمور.

النادي الأهلي لم يفرض عليّ أي وكيل وأنا من اخترت وفوضت من يمثلني.

المفاوضات مع أمير توفيق سارت باحترافية وهو شخص محترم.

عدم إمضائي للنادي الأهلي كان قرار شخصي، لأنني فضلت الاحتراف في أوربا ولم يكن بسبب أزمة الوكلاء مثل ما يشاع.

بعض الوكلاء تريد الاصطياد في المياه العكرة وإقحام اسمي في مشاكلهم".

وانضم قندوسي لصفوف المنتخب الجزائري لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وأعير قندوسي مجددا لصفوف سيراميكا كليوباترا بعدما ارتدى قميص الفريق الموسم الماضي وحقق معه لقب كأس الرابطة المصرية.