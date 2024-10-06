عمرو زكي يكشف آخر تطورات حالته الصحية.. ويوجه رسالة لمهاجمي مصر

كشف عمرو زكي مهاجم منتخب مصر السابق آخر تطورات حالته الصحية، وتحدث عن تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

ويغيب عمرو زكي عن الظهور الإعلامي منذ فترة طويلة.

وقال عمرو زكي في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "أنا موجود، لكن بعيد تماما عن الإعلام خلال الفترة الماضية، ومررت برحلة علاج خارجية خضعت فيها إلى 3 عمليات، وعدت إلى مصر منتصف أغسطس الماضي، مع ذلك أنا متابع جيد لكل أحداث الزمالك، لأنني لن أنسى فضل النادي وجماهيره الكبيرة، التي لها الحق في الغضب مني لعدم ظهوري، لكن الظروف هي من أبعدتني".

وأضاف "حالتي الصحية بعد الحادث الأليم؟ الحمد لله الحال أصبحت أفضل بكثير. كان لدي بعض المشاكل في منطقة الظهر، لكن الآن صرت أفضل، لأنَّ الحادث كان صعبًا للغاية، وأنفقت بسببه 9 ملايين جنيه، وجعلني أمكث داخل المنزل لمدة 6 أشهر".

وتابع "الجميع يعلم مدى حبي وتقديري لكيان وقلعة الزمالك الكبيرة، وعُرض عليَّ العمل داخل النادي في فترة مرتضى منصور، رئيسه السابق، من خلال تولي منصب نائب رئيس قطاع الناشئين، وقبلت لأنني أحب هذا النادي، وكنت أريد منحه كل طاقتي وجهدي وخبراتي، لكنني تعرضت بعد ذلك لإصابة أبعدتني عن العمل".

وتحدث مهاجم ويجان السابق عن قلة عدد المهاجمين في مصر قائلا "هذه المعاناة بدأت منذ 10 أعوام، وكان آخر المهاجمين الحقيقيين عماد متعب مع الأهلي، وستظل الظاهرة مستمرة طالما لم تُتَّخذ خطوات العلاج مثل الاهتمام بقاعدة الناشئين، وإحضار المدربين المتخصّصين من أجل إعداد مهاجم يستطيع قيادة الخط الأمامي للأهلي والزمالك ومنتخب مصر".

ووجه عمرو زكي رسالة للمهاجمين المصريين قال فيها "أقول لكل مهاجم.. لا بدّ من تغيير الفكر الخاص بك عندما تنتقل إلى القطبين، فوقتها عليك وضع خطة لكي تصبح الرقم واحد في مكانك، وأن يكون كل هدفك العمل فقط ولا شيء آخر، لأنَّ الوضع سيتغير، وستخوض بطولات أكبر ومباريات أكثر".

وعلق زكي على تتويج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي قائلا "لقب ذهب اللقب لمن استحقه واجتهد ولم يتعال خلال المباراة وقبلها، فالأحاديث السابقة للقاء قللت من الفريق الأبيض، وأصابت لاعبي الأهلي بالثقة الزائدة والغرور، بينما منحت منافسيهم حافزًا وبثت فيهم الحماسة لخوض البطولة كأنها مباراة لاسترداد كرامة، وهو ما حدث بالفعل".

وأكمل "فريق الزمالك كان مشحونًا بشكل غير عادي، وهذا الأمر قاده إلى التتويج، المعطيات المسبقة لم تكن في مصلحة الزمالك، لذا هذا الفوز غير المتوقع طعمه رائع، والعكس بالنسبة للأهلي، فخسارته غير المنتظرة أيضًا مؤلمة جدًا، لأنهم كانوا واثقين، وهذا الخطأ الكبير الذي لا ينبغي الوقوع فيه قبل أي مباراة".

وأتم "ما فعله ناصر منسي أثناء التسجيل يحاكي تصرف اللاعبين الأوروبيين، بعدما توقع خطأ الخصم، وسبقه إلى القائم القريب، وحوّل الكرة بلمسة واحدة إلى المرمى، وبهذا الهدف كشف عن امتلاكه الكثير ليقدمه مع نادي الزمالك، وهو بلا شك يعلم حاليًا أن الجماهير ستعوِّل عليه كثيرًا خلال الفترة المقبلة، وقد يتسبب هذا الهدف في جعله المهاجم الأول للفريق، وسيشكّل ثنائية خطيرة مع التونسي سيف الدين الجزيري".