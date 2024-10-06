انطلاق معسكر منتخب مصر.. وإقامة التدريب الأول مساء الأحد

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 12:57

كتب : FilGoal

منتخب مصر - بوتسوانا

ينطلق معسكر منتخب مصر ظهر اليوم الأحد استعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الموريتاني يوم 11 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة، بينما يحل ضيفا على موريتانيا يوم 15 من نفس الشهر.

وكشف المركز الإعلامي لاتحاد الكرة عن انطلاق المعسكر ظهر اليوم الأحد.

أخبار متعلقة:
الكشف عن جدول معسكر منتخب مصر بفترة التوقف الدولي أحمد سليمان: زيزو أفضل لاعب في مصر.. و3 مميزات لـ بنتايك.. وموعد اجتماع تجديد العقود خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر ضد موريتانيا.. والأسعار قائمة موريتانيا - انضمام لاعب زد لأول مرة.. وعودة هارونا وكامارا أمام مصر

بينما يخوض منتخب مصر مرانه الأول في السابعة من مساء اليوم على استاد القاهرة.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي وبوتسوانا ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل قبل أن يتم تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.

وضمت قائمة منتخب مصر خمسة لاعبين من فريق الأهلي ومثلهم من الزمالك.

واستمر غياب عمر جابر ظهير أيمن الزمالك ومحمد شريف مهاجم الخليج وسام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون الإنجليزي.

وغاب الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني وإمام عاشور.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - محمد عواد (الزمالك) - المهدي سليمان (الاتحاد) - مصطفى شوبير (الأهلي).

الدفاع: محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - رامي ربيعة (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (المصري) - محمد حمدي شرف (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - أحمد عيد (المصري).

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - نبيل عماد (الزمالك) - محمود تريزيجيه (الريان القطري) - عمر مرموش (فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

منتخب مصر مران مصر معسكر مصر قائمة منتخب مصر موريتانيا تصفيات أمم إفريقيا
نرشح لكم
الكشف عن جدول معسكر منتخب مصر بفترة التوقف الدولي خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر ضد موريتانيا.. والأسعار منتخب الشباب يواجه روسيا والكويت وديا تحضيرا لتصفيات إفريقيا قائمة موريتانيا - انضمام لاعب زد لأول مرة.. وعودة هارونا وكامارا أمام مصر وائل رياض مديرًا فنيا لمنتخب الناشئين 2010 رباعي برازيلي.. اتحاد الكرة يكشف الجهاز المعاون لـ ميكالي في منتخب الشباب قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام ترتيب مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم إفريقيا تحت 17 و20 عاما
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر يونايتد - ماجواير وإيفانز أساسيان ضد أستون فيلا 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي – ماريسكا بنفس الخيارات في مواجهة نوتينجهام 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمار حمدي: كنت أتمنى العودة لـ الأهلي.. وأحب جماهير الزمالك 30 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام ليون بالدوري الفرنسي 35 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول - الجونة يضم محمود حسونة لاعب الداخلية 42 دقيقة | الكرة المصرية
بعد نهاية موسمه.. ريال مدريد يعلن تجديد تعاقد كارباخال 46 دقيقة | الدوري الإسباني
عبد المنعم ضمن قائمة نيس لمواجهة سان جيرمان ساعة | المحترفون
محمد بسام يكشف سبب فشل انتقال لـ الأهلي في الموسم الماضي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 3 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 4 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام