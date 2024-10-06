مدافعا عن شايبي.. مدرب فرانكفورت: مرموش يسرق كل الأضواء

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 12:46

كتب : FilGoal

مرموش - شايبي

دافع دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت عن لاعبه الجزائري فارس شايبي الذي لا يتألق في صفوف الفريق هذا الموسم.

وقال توبمولر في مؤتمر صحفي: "لقد شارك فارس في مباراة الدوري الأوروبي ضد فيكتوريا بلزن وقدم أداءً هجوميًا جيدًا. وفي مباراة هولستين كيل لعب دورًا في نجاحنا".

وأضاف "لم يتألق كثيرًا أمام كيل، لكن ذلك كان صعبا لأن عمر مرموش سرق كل الأضواء".

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مرموش سجل هدفين وصنع مثلهما في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الألماني، وتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 6 أهداف.

فيما شارك الدولي الجزائري في 8 مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات، ولم يسجل سوى هدف وحيد، ولم يصنع أي هدف.

وأوضح توبمولر "لم تكن الكرة بين أقدامنا كثيرًا هذا الموسم. العمل الدفاعي ليس من نقاط قوة شايبي. يفضل فارس الاستحواذ على الكرة كثيرًا، ويريد أن يترك بصمة".

وتابع "غالبًا ما يتم التقليل من شأن مجهوده الدؤوب في الدفاع. فارس لاعب جيد ويعمل بجد. إنه يحظى باحترام كبير من قبل الفريق وأيضًا من قبل طاقم التدريب".

يذكر مرموش سدد 25 كرة داخل المرمى في الدوري الألماني هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر.

كما أنه لا يخسر عندما يسجل، ففي المباريات الـ22 الأخيرة التي سجل فيها، فاز في 12 وتعادل في 10، وأحرز 26 هدفا.

عمر مرموش فارس شايبي إينتراخت فرانكفورت دينو توبمولر
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