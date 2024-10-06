شوقي غريب: تراجعت عن التعاقد مع الإسماعيلي بسبب الانقسام.. وشعرت بمعاناة جلال

كشف شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن تراجعه عن إتمام تعاقده مع الإسماعيلي بسبب انقسام مجلس الإدارة.

وأوضح شوقي غريب أن تلك الفترة جعلته يشعر بمعاناة الراحل إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي.

وقال شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر عبر قناة إم بي سي مصر: "تواصل معي محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لقيادة الفريق وأبلغته بموافقتي كما وافقت على التنازل عن جزء من راتبي بسبب الأزمة المالية".

وأضاف "يوم الأربعاء الماضي تواصل معي نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي وأبلغني بالاستقرار على قيادتي للفريق وطالبته بالإعلان الرسمي حتى لا يتكرر ما حدث مع حلمي طولان وبالفعل خلال 10 دقائق تم الإعلان".

وكشف غريب "كنت أعلم بإيقاف الإسماعيلي عن فترتي قيد، لذلك ذهبت لمشاهدة مواجهة لفريق مواليد 2005، وكان من المقرر بعدها الاجتماع مع مجلس الإدارة لتشكيل الجهاز الفني لكن فوجئت بمناوشات بين الأعضاء".

وأوضح "لم أشعر بالارتياح لوجود جبهتين داخل مجلس إدارة الإسماعيلي، وتراجعت عن إتمام التعاقد مع الدراويش بسبب الانقسام".

واختتم شوقي غريب تصريحاته "شعرت بمعاناة وتعب الراحل إيهاب جلال عندما ذهبت ورأيت بنفسي الانقسام داخل الإسماعيلي، وأتمنى أن تتوحد إدارة النادي ويكون هذا الموسم من أجل إيهاب جلال".

ماذا حدث؟

حدثت انقسامات داخل مجلس إدارة الدراويش بعد التعاقد مع شوقي غريب.

عودة أحمد فهيم لمجلس الإدارة من جديد بعد تقديم استقالته أعادت حالة الانقسام خاصة أنه يؤيد تعيين حمد إبراهيم لاستكمال مشوار الراحل إيهاب جلال.

بعد عودة فهيم تعادلت الأصوات في مجلس الإدارة بواقع 4 في صالح غريب و4 في صالح حمد، ومع احتساب صوت نصر أبو الحسن رئيس النادي بـ 2 في حالة التعادل فالكفة تميل لصالح حمد إبراهيم.

بسبب عدم التوصل لقرار لنهائي بين مسؤولي مجلس الإدارة تقرر إلغاء المران قبل بدايته، فيما ينتظر شوقي غريب مصيره بعد صدور قرار مجلس الإدارة النهائي.

بعدها قرر المجلس بشكل رسمي توجيه الشكر لشوقي غريب وإعلان تولي حمد إبراهيم قيادة الفريق.

وسبق وان تولى شوقي غريب تدريب الإسماعيلي في عام 2013 لفترة قصيرة.

من جهة أخرى، عمل حمد إبراهيم كمدرب مساعد مع إيهاب جلال في أكثر من تجربة أبرزها الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر.

وأنهى الإسماعيلي الدوري الموسم الماضي في المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.