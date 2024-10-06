ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة فينيسيوس

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجمه فينيسيوس جونيور.

وتعرض الدولي البرازيلي للإصابة في مباراة فياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "بعد الفحوصات التي أجريت على فينيسيوس جونيور، تبين أنه يعاني من إصابة في الرقبة".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب فينيسيوس عن الملاعب.

لكن إذاعة كوبي أفادت أن فترة غيابه لن تكون طويلة لأن الإصابة طفيفة.

فيما ذكرت جريدة ماركا أن أطباء ريال مدريد نصحوا فينيسيوس بعدم الانضمام لصفوف منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي التي بدأت يوم الاثنين.

يتواجد فيني على رأس القائمة التي أعلنها دوريفال جونيور المدير الفني لـ منتخب البرازيل والمكونة من 26 لاعبا لمواجهتي تشيلي وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب البرازيل مع تشيلي في سانتياجو يوم 10 أكتوبر في الجولة التاسعة، ثم يستضيف بيرو في ملعب ماني جارينيشيا في الجولة العاشرة يوم 15 أكتوبر.

وجاءت قائمة السامبا على النحو التالي

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) – بينتو (النصر السعودي) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الدفاع: دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – فاندرسون (موناكو الفرنسي) – أبنير (ليون الفرنسي) – جيليريمي أرانا (أتليتكو مينيرو البرازيلي) – جيلسون بريمير (يوفنتوس ألإيطالي) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) – جابريل ماجاليش (أرسنال الإنجليزي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)

الوسط: أندري (ولفرهامبتون الإنجليزي) – برونو جيماريش (نيوكاسل الإنجليزي) – جيرسون (فلامنجو البرازيلي) – لوكاس باكيتا (وست هام الإنجليزي)

الهجوم: رودريجو (ريال مدريد الإسباني) – إندريك فيليبي (ريال مدريد الإسباني) – إيجور جيسوس (بوتافوجو البرازيلي) – جابريل مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي) – لويس هنريكي (بوتافوجو البرازيلي) – رافينيا (برشلونة الإسباني) – سافينيو (مانشستر سيتي الإنجليزي) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني).

ويحتل منتخب البرازيل المركز الخامس في تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط بعد مرور 8 جولات.

وخسر السامبا في التوقف الدولي الأخير من باراجواي بهدف دون رد، وفاز على الإكوادور بنفس النتيجة.

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