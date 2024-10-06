وزير الرياضة: تعديل قانون الرياضة لا يتعارض مع موعد انتخابات الاتحادات

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن إجراء انتخابات الاتحادات بصورة طبيعية دون تعارض مع تعديل قانون الرياضة.

وأوضح وزير الرياضة عن انتخاب مجالس إدارات جديدة في كل الاتحادات الأولمبية بنهاية شهر ديسمبر المقبل.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر قناة dmc: "بدأنا بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية ويتم الدعوة للجمعية العمومية حتى يوم 31 أكتوبر الجاري".

وكشف "حتى نهاية ديسمبر تقريبا سيكون هناك مجالس جديدة لـ 59 اتحاد أولمبي".

وأوضح أشرف صبحي "تعديل قانون الرياضة يسير في مساره الطبيعي، والانتخابات تسلك طريقها ولا تعارض بين الطرفين".

وتابع "انتخابات اتحاد الكرة واتحاد كرة اليد وكافة الاتحادات الرياضية ستجري الانتخابات وفقا للقانون ونسير في تلك المنظومة بشكل طبيعي".

أما عن مواجهة السوبر الإفريقي الأخيرة فقال: "الأهلي والزمالك القوة الناعمة في الرياضة لمصر".

وأضاف "خوض المواجهة بينهما في الدول العربية والخليج يروج لتلك الفكرة".

وبالحديث عن زيارة قرية محمد صلاح أجاب "لدينا في وزارة الرياضة حجم إنشاءات ضخم بكافة المحافظات، وكانت الزيارة بغرض تفقد وليس افتتاح الملعب الخاص بقرية محمد صلاح".

واختتم وزير الرياضة تصريحاته "إصرار أسرة محمد صلاح على استكمال مسيرته الرياضية رغم التواجد في قرية بالعمق وليس بالمحافظة نفسها، وهي رسالة كبيرة جدا".