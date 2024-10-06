رغم حسم درع المشجعين.. إنتر ميامي يواصل انتصاراته ويهزم تورونتو بهدف

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 10:19

كتب : محمد سمير

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

واصل إنتر ميامي انتصاراته في الدوري الأمريكي بالجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات وقبل الأدوار الإقصائية.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وتغلب إنتر ميامي بهدف دون مقابل على تورونتو سجله الكولومبي ليوناردو كامبانا في الدقيقة 93.

وشهد اللقاء مشاركة كل من ليونيل ميسي وسرجيو راموس ولويس سواريز من على مقاعد البدلاء.

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وكان إنتر ميامي قد حسم لقب "درع المشجعين" ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ما هو درع المشجعين؟

يُمنح درع المشجعين للفريق الأكثر حصدا للنقاط في موسم الدوري الأمريكي بقسميه الشرقي والغربي.

ويحصل حامل درع المشجعين على فرصة التأهل القاري لـ كأس أبطال كونكاكاف (تعادل دوري أبطال إفريقيا في أمريكا الشمالية).

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 71 نقطة قبل جولة من النهاية وبفارق 11 نقطة عن كولومبوس كرو أقرب منافسيه.

ونجح ميسي بتحقيق لقب درع المشجعين أن يرفع رصيده إلى ثاني ألقابه مع إنتر ميامي ولقبه الـ 46 بشكل عام.

وبات ميسي أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب خلال مسيرته في تاريخ كرة القدم.

المرحلة الإقصائية

عقب انتهاء مرحلة المجموعات بالقسمين الشرقي والغربي تقام المرحلة الإقصائية لتحديد بطل الدوري الأمريكي.

وتقام المرحلة الإقصائية بنظام best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يحسم تأهله للدور التالي.

ويلعب كل فريق أمام منافسه وفقا لترتيبه في مرحلة المجموعات حتى يتأهل في النهاية فريق من القسم الشرقي وآخر من القسم الغربي لإقامة المباراة النهائية.

وينتظر إنتر ميامي المتأهل من مواجهة صاحب المركز الثامن أمام المركز التاسع ليصعد أحدهما لمواجهة رفاق ميسي يوم 25 أكتوبر الجاري.

ويحتاج إنتر ميامي لتخطي ثلاثة أدوار قبل الوصول إلى نهائي الدوري الأمريكي.

إنتر ميامي ليونيل ميسي
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