أنشيلوتي: إصابة كارباخال خطيرة جدا في الركبة.. سننتظر ونرى ماذا سيحدث

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 00:58

كتب : FilGoal

إصابة داني كارباخال أمام فياريال

وصف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد إصابة داني كارباخال بـ "خطيرة جدا في الركبة".

وتعرض المدافع الإسباني للإصابة في الدقائق الأخيرة أمام فياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وانتصر ريال مدريد بنتيجة 2-0 بفضل هدفي فيدريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور.

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وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "يبدو أن إصابة كارباخال خطيرة جدا في الركبة، غرفة الملابس حزينة وقلقة. إنه شيء يحدث عدة مرات في الموسم وحدث ذلك للاعب مهم جدا بالنسبة لنا"

وأضاف "إنه لاعب أساسي بالنسبة لنا بسبب الخبرة والجدية. تحدثت معه وهو حزين، لكن ليس لدينا ما نفعله. الطبيب أخبرنا أن عليه إجراء فحوصات أخرى".

وعن إمكانية ضم لاعب آخر لتعويضه أجاب: "لدينا لوكاس فاسكيز، لكن الآن هذا ليس وقت الحديث عن ذلك، سننتظر، وإذا كانت الإصابة خطيرة سنتعامل مع الأسماء المتاحة بشكل جيد ومن سيحل بدلا منه في هذا المركز".

وقبل نهاية المباراة مباشرة تعرض داني كارباخال لإصابة قوية في الركبة بعد التحامه مع يريمي بينو لاعب فياريال.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد سيلتا فيجو خارج ملعبه يوم السبت 19 أكتوبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي، بينما يلتقي فياريال مع خيتافي على ملعب لا سيراميكا يوم الأحد 20 أكتوبر.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة والذي يلتقي غدا مع ديبورتيفو ألافيس، بينما توقف رصيد فياريال عند النقطة 17 في المركز الثالث.

المباراة شهدت إصابة فينيسويس جونيور وداني كارباخال من صفوف ريال مدريد.

ووصل ريال مدريد إلى 41 مباراة بدون هزيمة في الدوري الإسباني.

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