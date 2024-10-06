هاتريك تورام يقود إنتر للفوز على تورينو في مباراة مثيرة

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 00:13

كتب : FilGoal

إنتر ميلان - ماركوس تورام

فاز إنتر ميلان على منافسه تورينو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ماركوس تورام هاتريك، بينما أحرز دوفان زاباتا ونيكولا فلازيتش لتورينو.

وللمباراة الثانية على التوالي يفوز إنتر بنفس النتيجة في الدوري وحدث ذلك ضد أودينيزي.

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للمرة الثانية يسجل ماركوس تورام هاتريك في الدوريات الخمسة الكبرى، إذ أحرز رفقة بوروسيا مونشنجلادباخ في كأس ألمانيا ضد أوبيراشرن يوم 31 يوليو 2022.

وعادل المهاجم الفرنسي رقم ماورو إيكاردي لاعب إنتر السابق، إذ أصبح ثاني لاعب يسجل مرتين عن طريق الرأس في نفس المباراة، وفعل إيكاردي ذلك يوم 19 نوفمبر 2017 ضد أتالانتا.

وانضم تورام لقائمة اللاعبين الذين سجلوا هاتريك في الدوري الإيطالي، إذ يتواجد كل من ميشيل بلاتيني ويوري دجوركاييف وجريجوار ديفرل وجوردان فيرتوت وأوليفييه جيرو، جميعهم سجلوا هاتريك مرة واحدة، بينما ديفيد تريزيجيه فعل ذلك 6 مرات.

ويعد تورام ثاني أكثر من سجل أهداف خلال الدوريات الخمسة الكبرى، إذ أحرز 7 أهداف بينما يأتي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المركز الأول بـ10 أهداف.

وطرد جويليرمو ماريبان لاعب تورينو بشكل مباشر في الدقيقة 20 بعد تدخل عنيف على تورام.

وافتتح تورام التسجيل في الدقيقة 25 من صناعة باستوني.

وضاعف تورام النتيجة في الدقيقة 35 إذ صنعه فرانشيسكو أتشيربي.

وقلص زاباتا النتيجة من صناعة جفيداس جينيتيس بعد دقيقة واحدة فقط.

وعاد تورام ليكمل الهاتريك في الدقيقة 60.

وتسبب هاكان تشالهان أوجلو في ركلة جزاء لتورينو وتمكن فلازيتش من تسجيلها في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 14 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتجمد رصيد تورينو عند النقطة 11 في المركز السادس.

إنتر ميلان الدوري الإيطالي ماركوس تورام تورينو
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