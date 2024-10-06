صاروخا فالفيردي وفينيسيوس يقودان ريال مدريد للفوز على فياريال

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 00:09

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد فياريال

في مباراة خسر فيها ريال مدريد اثنين من نجومه، فاز الميرينجي على فياريال بهدفين دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية ريال مدريد في المباراة كل من فيديريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة والذي يلتقي غدا مع ديبورتيفو ألافيس، بينما توقف رصيد فياريال عند النقطة 17 في المركز الثالث.

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المباراة شهدت إصابة فينيسويس جونيور وداني كارباخال من صفوف ريال مدريد.

ووصل ريال مدريد إلى 41 مباراة بدون هزيمة في الدوري الإسباني.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بثنائي هجومي مكون من فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

أحداث المباراة

فياريال كان صاحب السيطرة الأكبر على مجريات المباراة ولكن بدون فرص خطيرة على المرمى.

وفي الدقيقة 13 تقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق فيديريكو فالفيردي بتسديدة صاروخية.

وكاد بيلينجهام أن يسجل الثاني بتسديدة أخرى مرت بجوار المرمى في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني حاول فينيسيوس التسجيل بتسديدة أرضية مرت بجوار المرمى في الدقيقة 69.

وبعد ثلاث دقائق سجل فينيسيوس الهدف الثاني بتسديدة صاروخية أخرى من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 79 خروج فينيسيوس جونيور بعد تعرضه للإصابة على مستوى الكتف ودخول أردا جولر.

وقبل نهاية المباراة مباشرة تعرض داني كارباخال لإصابة قوية في الركبة بعد التحامه مع يريمي بينو لاعب فياريال

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد سيلتا فيجو خارج ملعبه يوم السبت 19 أكتوبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي، بينما يلتقي فياريال مع خيتافي على ملعب لا سيراميكا يوم الأحد 20 أكتوبر.

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