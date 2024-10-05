مدرب فولام: هدف مانشستر سيتي الأول سُجل بالحظ.. وصنعنا 4 فرص محققين للتسجيل

يرى ماركو سيلفا المدير الفني لـ فولام أن مانشستر سيتي سجل الهدف الأول عن طريق الحظ.

واستعاد مانشستر سيتي الانتصارات في الدوري الإنجليزي بالفوز 3-2 على فولام في الجولة 7.

وقال المدرب البرتغالي لـ بي بي سي: "سجلنا ثنائية على ملعب الاتحاد وصنعنا 4 فرص محققين للتسجيل".

وأضاف "كان علينا أن نفعل ما هو أفضل بكثير على مستوى النتيجة".

وشدد "لم نكن محظوظين في الطريقة التي استقبلنا بها الهدف الأول، حتى لو كنا بطيئين في الضغط حول منطقة الجزاء".

وواصل "بالنظر إلى الصورة بأكملها، فهم اللاعبون الخطة ونفذوها بشكل جيد حقا وصنعنا الكثير من الفرص".

وأنهى حديثه قائلا: "غير راض عن النتيجة لأننا لم نكن حاسمين بما فيه الكفاية ولكنني فخور باللاعبين على الأداء الشجاع".

وصل رصيد سيتي لـ 17 نقطة في المركز الثاني متفوقا على أرسنال بفارق الأهداف وخلف ليفربول المتصدر برصيد 18 نقطة.

فيما تعرض فولام لخسارته الثانية هذا الموسم وظل سادسا برصيد 11 نقطة.