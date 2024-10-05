"قوة الأبطال في تأثيرهم".. ميتروفيتش يؤكد هيمنة الهلال على الكبار بثنائية ضد أهلي جدة

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 23:30

كتب : إسلام أحمد

ميتروفيتش - الهلال

واصل الهلال هيمنته على الكبار في الدوري السعودي وانتصر على الأهلي بنتيجة 2-1 في قمة الجولة السادسة بكلاسيكو السعودية.

تقدم الأهلي عن طريق جابري فيجا، فيما سجل ألكسندر ميتروفيتش هدفين قلبا النتيجة للهلال.

ووصل الهلال لـ 38 مباراة دون خسارة في الدوري السعودي على الترتيب.

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ولم يخسر الهلال في آخر 16 مباراة أمام الاتحاد والأهلي والشباب والنصر.

وأصبح جورج جيسوس أول مدرب في تاريخ الهلال يحقق الفوز في أول 6 جولات من الموسم من دوري المحترفين.

ورفع الهلال رصيده لـ 18 نقطة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد.

فيما ظل الأهلي في المركز العاشر برصيد 7 نقاط ومتكبدا الهزيمة الثالثة في الدوري.

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قبل المباراة رفع جمهور الأهلي في ملعبه تيفو كُتب عليه" أقضوا عليهم"، وبعد نهاية اللقاء أشهر جمهور الهلال لافتة كبيرة كُتب عليها "ليلة زرقاء".

ثم نشر حساب الهلال عبر منصة أكس: "لا يقاس الأبطال بظهورهم بل قوتهم في تأثيرهم".

وصف المباراة

بدأ الأهلي اللقاء بهدف مبكر في الدقيقة 12، بينية وصلت للإسباني جابري فيجا الذي انفرد وراوغ ياسين بونو وسدد بسهولة في الشباك متقدما لأصحاب الأرض.

وأصبح فيجا ثاني لاعب إسباني يسجل في مرمى الهلال في تاريخ دوري المحترفين، بعد مواطنه تيو الذي سجل مع الفتح في مارس 2023.

وتألق التركي مريح ديميرال وأبعد كرة من على خط مرمى الأهلي مانعا الهلال من التعادل في الدقيقة 21.

واصل الهلال ضغطه بحثا عن التعادل وفي الدقيقة 40 منع القائم الأيسر فرصة سالم الدوسري بعد عرضية حولها قائد الهلال بتسديدة لكنها لم تسكن الشباك.

وبعد دقيقتين أدرك ألكسندر ميتروفيتش التعادل برأسية لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت هدف الصربي بداعي التسلل.

شوط أول انتهى بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

في الشوط الثاني سجل ميتروفيتش هدفا برأسية متقنة على يمين الحارس في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 70 توغل مالكوم صوب منطقة جزاء الأهلي وسدد كرة أبعدها الحارس ببراعة لكنه تعرض لعرقلة من ريان حامد.

الحكم عاد لتقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء للهلال.

وانبرى ميتروفيتش للركلة وسدد تصدى لها عبد الرحمن الصائبي في الدقيقة 76.

وطالبت تقنية الفيديو بإعادة الركلة مجددا بسبب تقدم الحارس قبل تنفيذ الصربي للتسديدة.

وعاد ميتروفيتش وسدد كرة في نفس الزاوية ليقلب النتيجة لصالح الهلال في الدقيقة 78.

وكاد رياض محرز أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+3 لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر لياسين بونو.

الدقائق الأخيرة مرت ثقيلة على الفريقان لتنتهي بفوز الهلال.

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