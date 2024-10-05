البطين السعودي يتعاقد مع عمرو مرعي

أعلن نادي البطين السعودي تعاقده مع عمرو مرعي لاعب المقاولون العرب السابق.

عمرو مرعي النادي : المقاولون العرب المقاولون العرب

ولم يعلن النادي عن مدة التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 32 عاما.

ويلعب البطين بدوري الدرجة الثالثة السعودي.

وهبط المقاولون العرب لدوري المحترفين الموسم الماضي بعد احتلاله المركز 16 في الدوري المصري الممتاز.

وتعاقد البطين مع عمرو مرعي كبديل للمصري الآخر عمار القزاز لاعب مركز شباب القزازين السابق والذي فسخ النادي التعاقد معه.

التجربة الأخيرة لمرعي كانت مع فريق المقاولون العرب وخاض بقميصه خلال الموسم الماضي 17 مباراة ولم يسجل أو يصنع خلالها.

وسيخوض مرعي تجربته الاحترافية الثانية خلال مسيرته بعد تجربة سابقة مع النجم الساحلي التونسي.

وسبق لعمرو مرعي اللعب مع عدة أندية أخرى في الدوري المصري أبرزها وادي دجلة والمصري والداخلية وإنبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة.