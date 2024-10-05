حمد إبراهيم لـ في الجول: سنسير على خطى إيهاب جلال.. واللاعبون يحتاجون لدعم الجمهور

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 22:26

كتب : عمرو نبيل

حمد إبراهيم - مدرب مساعد المصري

شدد حمد إبراهيم المدرب الجديد لفريق الإسماعيلي أن الجهاز الفني سيسير على خطى ونظام الراحل إيهاب جلال.

وأعلن نادي الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعيين حمد إبراهيم مديرا فنيا للفريق.

وقال حمد إبراهيم لـ FilGoal.com: "الحمد لله على تولي مسؤولية تدريب الإسماعيلي، نأتي بعد اسم كبير وهو إيهاب جلال ومتأثرين حتى الآن بوفاته".

أخبار متعلقة:
الإسماعيلي يعلن تعيين حمد إبراهيم كمدير فني للفريق الإسماعيلي يعلن رحيل شوقي غريب لعدم التوصل لاتفاق بشأن عقده مصدر من الإسماعيلي يكشف عبر في الجول أسماء الجهاز الفني الجديد مصدر لـ في الجول - جلسة منتظرة بين مجلس إدارة الإسماعيلي وحمد إبراهيم

وأضاف "المهمة صعبة بوجودي كرجل أول الآن خاصة مع إيقاف القيد للنادي، لكن آمل في مساعدة جماهير الإسماعيلي بالتواجد الدائم في المدرجات لدعم اللاعبين".

وأكمل "اللاعبون يحتاجون دعم ومساعدة كل مشجع في الإسماعيلية".

وواصل "تعلمنا الكثير من إيهاب جلال ونسعى إلى تكملة المشوار الذي سلكه بنفس طريقته ونظامه".

وأنهى حديثه قائلا: "علمنا إيهاب جلال الوقوف بجانب النادي ودعمه وعدم الضغط عليه".

ويعاون حمد إبراهيم كل من أحمد حسام مدربا عاما، وأحمد الجمل مدربا مساعدا، ومصطفى كمال مدربا لحراس المرمى، وأحمد سامح مدربا للأحمال، ومحمد عدلي محللا للأداء.

وكان الإسماعيلي أعلن من قبل تعيين شوقي غريب مديرا فنيا يوم الإثنين الماضي قبل أن يحدث الانقسام داخل مجلس إدارة النادي، ثم أعلن رحيله.

ماذا حدث؟

حدثت انقسامات داخل مجلس إدارة الدراويش بعد التعاقد مع شوقي غريب.

عودة أحمد فهيم لمجلس الإدارة من جديد بعد تقديم استقالته أعادت حالة الانقسام خاصة أنه يؤيد تعيين حمد إبراهيم لاستكمال مشوار الراحل إيهاب جلال.

بعد عودة فهيم تعادلت الأصوات في مجلس الإدارة بواقع 4 في صالح غريب و4 في صالح حمد، ومع احتساب صوت نصر أبو الحسن رئيس النادي بـ 2 في حالة التعادل فالكفة تميل لصالح حمد إبراهيم.

بسبب عدم التوصل لقرار لنهائي بين مسؤولي مجلس الإدارة تقرر إلغاء المران قبل بدايته، فيما ينتظر شوقي غريب مصيره بعد صدور قرار مجلس الإدارة النهائي.

وسبق وان تولى شوقي غريب تدريب الإسماعيلي في عام 2013 لفترة قصيرة.

وأعلن نادي الإسماعيلي رحيل شوقي غريب لعدم التوصل لاتفاق بشأن عقده.

وأنهى الإسماعيلي الدوري الموسم الماضي في المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.

الدوري المصري الإسماعيلي حمد إبراهيم شوقي غريب
نرشح لكم
وكيله: أشك قليلا فيما كتبه بلعيد.. ولهذا السبب ابتعدت عن المفاوضات مع الأهلي مران سيراميكا - ظهور إسلام عيسى ولاكاي وموكا وزلاكة قبل إعلان الانتقال الرسمي مران الزمالك – ظهور ندياي وكوستا لأول مرة.. وغياب جوميز وجلسة مع فتوح مران الأهلي - محاضرة مطولة من كولر مع اللاعبين بعد نهاية فترة الراحة خبر في الجول – حرس الحدود يضم عمرو جمال في صفقة انتقال حر زين الدين بلعيد يوضح حقيقة تدخل وكلاء في مفاوضاته مع الأهلي طبيب الزمالك يكشف موعد عودة الونش للتدريبات الجماعية الإسماعيلي يعلن تعيين حمد إبراهيم كمدير فني للفريق
أخر الأخبار
من مزاملة رونالدو إلى ماليزيا.. خيسي ينضم لـ جوهور دارول تعظيم 36 دقيقة | آسيا
أنشيلوتي: إصابة كارباخال خطيرة جدا في الركبة.. سننتظر ونرى ماذا سيحدث 45 دقيقة | الدوري الإسباني
وكيله: أشك قليلا فيما كتبه بلعيد.. ولهذا السبب ابتعدت عن المفاوضات مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
هاتريك تورام يقود إنتر للفوز على تورينو في مباراة مثيرة ساعة | الكرة الأوروبية
صاروخا فالفيردي وفينيسيوس يقودان ريال مدريد للفوز على فياريال ساعة | الدوري الإسباني
مران سيراميكا - ظهور إسلام عيسى ولاكاي وموكا وزلاكة قبل إعلان الانتقال الرسمي ساعة | الدوري المصري
مدرب فولام: هدف مانشستر سيتي الأول سُجل بالحظ.. وصنعنا 4 فرص محققين للتسجيل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"قوة الأبطال في تأثيرهم".. ميتروفيتش يؤكد هيمنة الهلال على الكبار بثنائية ضد أهلي جدة 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 3 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 4 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام