حمد إبراهيم لـ في الجول: سنسير على خطى إيهاب جلال.. واللاعبون يحتاجون لدعم الجمهور

شدد حمد إبراهيم المدرب الجديد لفريق الإسماعيلي أن الجهاز الفني سيسير على خطى ونظام الراحل إيهاب جلال.

وأعلن نادي الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعيين حمد إبراهيم مديرا فنيا للفريق.

وقال حمد إبراهيم لـ FilGoal.com: "الحمد لله على تولي مسؤولية تدريب الإسماعيلي، نأتي بعد اسم كبير وهو إيهاب جلال ومتأثرين حتى الآن بوفاته".

وأضاف "المهمة صعبة بوجودي كرجل أول الآن خاصة مع إيقاف القيد للنادي، لكن آمل في مساعدة جماهير الإسماعيلي بالتواجد الدائم في المدرجات لدعم اللاعبين".

وأكمل "اللاعبون يحتاجون دعم ومساعدة كل مشجع في الإسماعيلية".

وواصل "تعلمنا الكثير من إيهاب جلال ونسعى إلى تكملة المشوار الذي سلكه بنفس طريقته ونظامه".

وأنهى حديثه قائلا: "علمنا إيهاب جلال الوقوف بجانب النادي ودعمه وعدم الضغط عليه".

ويعاون حمد إبراهيم كل من أحمد حسام مدربا عاما، وأحمد الجمل مدربا مساعدا، ومصطفى كمال مدربا لحراس المرمى، وأحمد سامح مدربا للأحمال، ومحمد عدلي محللا للأداء.

وكان الإسماعيلي أعلن من قبل تعيين شوقي غريب مديرا فنيا يوم الإثنين الماضي قبل أن يحدث الانقسام داخل مجلس إدارة النادي، ثم أعلن رحيله.

ماذا حدث؟

حدثت انقسامات داخل مجلس إدارة الدراويش بعد التعاقد مع شوقي غريب.

عودة أحمد فهيم لمجلس الإدارة من جديد بعد تقديم استقالته أعادت حالة الانقسام خاصة أنه يؤيد تعيين حمد إبراهيم لاستكمال مشوار الراحل إيهاب جلال.

بعد عودة فهيم تعادلت الأصوات في مجلس الإدارة بواقع 4 في صالح غريب و4 في صالح حمد، ومع احتساب صوت نصر أبو الحسن رئيس النادي بـ 2 في حالة التعادل فالكفة تميل لصالح حمد إبراهيم.

بسبب عدم التوصل لقرار لنهائي بين مسؤولي مجلس الإدارة تقرر إلغاء المران قبل بدايته، فيما ينتظر شوقي غريب مصيره بعد صدور قرار مجلس الإدارة النهائي.

وسبق وان تولى شوقي غريب تدريب الإسماعيلي في عام 2013 لفترة قصيرة.

وأعلن نادي الإسماعيلي رحيل شوقي غريب لعدم التوصل لاتفاق بشأن عقده.

وأنهى الإسماعيلي الدوري الموسم الماضي في المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.